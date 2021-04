Oświęcim. Rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata dla ks. Szymona Cz. za składanie propozycji seksualnych nieletniej. Wyrok nieprawomocny

Sprawą zajęli się śledczy. Ksiądz Szymon Cz. usłyszał zarzut molestowania seksualnego nastolatki za pośrednictwem internetu. Dokładnie zarzut z paragrafu 200 a § 2. „Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.

- Prokuratura uznaje wyrok za słuszny

– mówi Mariusz Słomka, zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu. - Sąd na podstawie zebranych dowodów uznał, że doszło do przestępstwa i wymierzył karę adekwatną do popełnionego czynu. Należy podkreślić, że nie doszło do obcowania płciowego, choć oczywiście nawiązywanie kontaktu w tym celu za pośrednictwem przestrzeni wirtualnej, też jest przestępstwem – dodaje.