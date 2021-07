Oświęcim widziany z satelity Google. Tak z lotu ptaka wygląda stolica powiatu oświęcimskiego. Poznaj miasto z innej perspektywy [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

Nie każdego stać, by wykupić przelot samolotem nad Oświęcimiem, aby zobaczyć miasto z góry. O locie w kosmos to mowy nawet nie ma. Mało kto też ma drona, którym mógłby zrobić zdjęcia z lotu ptaka. Zresztą nad strategicznymi obiektami jak firma Synthos czy Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, obowiązuje zakaz fotografowania, no chyba, że ma się zezwolenie. Dzięki tej galerii każdy może zobaczyć, jak wygląda Oświęcim z innej perspektywy. Widziany z lotu ptaka wygląda inaczej, niż z perspektywy przechodnia. Zobacz zdjęcia z satelity Google w naszej galerii.