Otwarte bramy do garażu i gabinetów, czyli co się kryje za kulisami Formuły 1 [SPORTOWA PÓŁKA] OPRAC.: Krzysztof Kawa

„Każdy słyszał, że na sukces kierowcy w Formule 1 pracuje wiele osób, ale niewielu kibiców orientuje się, kim są ci ludzie i co dokładnie robią. Dlatego warto sięgnąć po tę książkę, bo dowiecie się z niej, jak wygląda praca wszystkich trybików w maszynie sukcesu – od mechaników przez inżynierów i różnych specjalistów po dyrektorów technicznych i szefów. Może ktoś poczuje inspirację i pokieruje swoją karierą tak, aby trafić do zespołu Formuły 1?” - zachęca do lektury najnowszej książki wydawnictwa SQN Mikołaj Sokół.