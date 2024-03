Parafianie w Grojcu k. Oświęcimia stanęli w obronie proboszcza. Jego sprawa trafiła do do Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Donos księży z innych parafii na proboszcza w Grojcu?

Według parafian w Grojcu, powodem całej sprawy jest donos innych księży z okolicy na księdza Zborka. Wskazują, że zawsze jest on otwarty i chętny do wsparcia także wiernych z innych parafii, w których nie znajdują takiego zrozumienia u kapłanów w różnych sytuacjach, jak na przykład chrzest dziecka, którego rodzice nie mają ślubu kościelnego lub mają kłopot ze znalezieniem dwóch rodziców chrzestnych.

- To właśnie nie spodobało się księżom z parafii, z których to wierni odchodzili i spowodowało zawiść i zazdrość, a w konsekwencji złożenie niesłusznego i bardzo dla nas oburzającego donosu - uważają wierni w Grojcu.

Ponad 25 lat posługi księdza Józefa Zborka w Grojcu

Przypominają dokonania księdza Zborka w trakcie ponad 25-letniej posługi. Doprowadził m.in. do zbudowania nowego kościoła.

- Wiemy zawsze dokładnie na co zbierane są pieniądze. I rzeczywiście widać tego efekty. Jednocześnie w naszej parafii nigdy nie było żadnych "cenników", o których istnieniu za to można było usłyszeć gdzie indziej w okolicy Oświęcimia. Ksiądz proboszcz wręcz niejednokrotnie odmawiał przyjęcia jakichkolwiek opłat "co łaska" - podkreślają parafianie.

Wierni parafii w Grojcu przypominają wiele zasług proboszcza, m.in. doprowadzenie do wybudowania nowej świątyni Parafia Św. Wawrzyńca w Grojcu

Dodają, że jest także wyjątkowym kaznodzieją, a swoją postawą, skromnością i pokorą ciągle przyciąga ludzi do kościoła. Nie wyobrażają sobie parafii bez księdza Zborka. Zapowiadają, że będą walczyć o jego pozostanie. Wysłali już petycję do kurii.