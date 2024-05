Parlamentarzyści z PiS z wizytą w Olkuszu. Poseł Arkadiusz Mularczyk zaprezentował swój program wyborczy. Zobacz zdjęcia Paweł Mocny

Olkusz odwiedzili posłowie Arkadiusz Mularczyk i Łukasz Kmita z Prawa i Sprawiedliwości. Wizyta była okazją do przeprowadzenia zbiórki podpisów pod projektem ustawy utrzymującej niskie ceny za prąd i gaz a także do zaprezentowania programu wyborczego w trwającej kampanii do europarlamentu.