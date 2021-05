Pasiaste Marzenia pomagają choremu Olkowi, można licytować koszulki

NOWE Kucyk - jak zrobić i komu pasuje? Sprawdzony patent na wytrzymałego i puszystego kucyka dla gęstych, jak i cienkich włosów 15.05.2021

Wysoki kucyk to jedna z najmodniejszych i najbardziej uniwersalnych fryzur. Choć jest bardzo prosty w wykonaniu, pasuje właściwie każdej kobiecie (i każdemu mężczyźnie!) i można go dowolnie modyfikować i ulepszać. Sprawdźcie, jak zrobić kucyka, który wytrzyma cały dzień, nie opadnie, a za to doda długości i objętości. Podpowiadamy, jak zrobić kucyka z długich i krótkich włosów, a także zdradzamy patenty na modnego kucyka Ariany Grande!