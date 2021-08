Paweł Cieślicki: Myślami jestem z Sandecją [Wywiad]

Panie Pawle, mimo że nie działa Pan już w piłkarskiej Sandecji, wciąż jest Pan obecny w lokalnym środowisku piłkarskim. W maju został Pan wybrany prezesem Podokręgu Nowy Sącz w Małopolskim Związku Piłki Nożnej.

Zgadza się, nie narzekam na nadmiar czasu.

Powiedział Pan, że chciałby być „prezesem wszystkich klubów, dla całego środowiska piłkarskiego”. Co to oznacza?

Chcę być nie tylko prezesem dla jednego czy dwóch klubów, ale dla każdego. Chciałbym też stawiać na kobiecą piłkę i futbol młodzieżowy.

Na 52 obecnych delegatów otrzymał Pan… 52 głosy. Aż taka Pana lubią i Panu ufają?

Nie było żadnego sprzeciwu. Wiemy jaka sytuacja była w OZPN od paru lat, niewiele się działo… Stąd nagła zmiana prezesa. Byłem przymierzany do tego stołka od paru lat, ale ze względu na brak czasu, nie chciałem podejmować się tej misji. To się zmieniło. Celem jest poprawa sytuacji finansowej związku i jakości pracy. To nam powoli nam się udaje. W tej chwili szukam ładnego, dużego biura. Obecnie się nie nadaje, to wstyd. Mam kilka przemyśleń. Barcice gdzie jestem prezesem Barciczanki, są może trochę dalej od Nowego Sącza, ale tamtejsze warunki biurowe są wyśmienite. Myślałem o przeniesieniu OZPN właśnie tam. Jest sala konferencyjna, biuro, parkingi i dużo mniejsze koszty. Parę osób jest jednak temu przeciwnych. Jeśli nic z tego nie wyjdzie, poszukamy czegoś w Nowym Sączu.