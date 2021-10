Pcimianka odrabia straty z początku sezonu. Ale na razie odrabia tylko w domu Tomasz Bochenek

Pcimianka z Wieczystą grała 15 września na jej stadionie. Uległa jej 0:5 Andrzej Banaś Zobacz galerię (2 zdjęcia)

- Awans nam nie grozi, natomiast na pewno będziemy walczyć o to, żeby być na bezpiecznym miejscu, czyli od drugiego do ósmego - mówi Marcin Sadko, trener IV-ligowej Pcimianki. Drużyny, która podniosła się po nieudanym starcie sezonu. - Jeszcze nie do końca, wciąż jesteśmy pod kreską - zauważa szkoleniowiec.