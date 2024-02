Piast - Cracovia. "Pasy" zremisowały, czy mogło być inaczej?

Mecz oglądał selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Raczej nie zapisał nikogo do swojego notatnika.

Cracovia nie przegrała trzeciego meczu na wiosnę, a czwartego z rzędu, zyskując w nich 8 punktów.

Do wyjściowego składu Cracovii wrócili Patryk Sokołowski (uporał się z urazem kostki) oraz Andreas Skovgaard (po pauzie za kartki). Zastąpili Karola Knapa i Mateusza Bochnaka. „Sokół” to były zawodnik Piasta. Grał w nim 3,5 roku, zdobył mistrzostwo Polski w 2019 r.

Cracovia zaczęła bardzo ostrożnie, w ogóle nie kwapiła się do ataków. Czekała na to, co uczynią gospodarze, którzy podeszli bardzo wysoko do gości. A e gospodarze też nie chcieli zaryzykować, oglądaliśmy „partię szachów” w pierwszych minutach spotkania. W 11 min goście przeprowadzili pierwsza ofensywną akcję – Michał Rakoczy uruchomił na prawym skrzydle Patryka Makucha, ten posłał ostre dośrodkowanie wzdłuż pola bramkowego, ale Benjamin Kallman nie sięgnął piłki.