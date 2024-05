Pięć dogrywek Wisły Kraków i Pogoni Szczecin w drodze do finału Pucharu Polski na PGE Narodowym

"Portowcy" powalczą nie tylko o premierowy triumf w PP, ale i w ogóle pierwsze trofeum do klubowej gabloty, bo na mistrzostwo kraju muszą poczekać co najmniej do przyszłego sezonu. Z kolei Wisła ma w dorobku 13 tytułów za ligowy prymat, a po Puchar Polski sięgnęła czterokrotnie, ale od ostatniego zwycięstwa mija 21 lat.

W 1/8 finału zmierzyli się z Górnikiem Zabrze. Prowadzili po kolejnym trafieniu kapitana "Grosika", ale w 90. minucie wyrównał Sebastian Musiolik. W dogrywce szalę na stronę zespołu szwedzkiego trenera Jensa Gustafssona przechylił Brazylijczyk Leo Borges.

Ćwierćfinał to z kolei pojedynek w Poznaniu z Lechem. Na gole kibice czekali do 119. minuty, kiedy do siatki gospodarzy posłał piłkę Portugalczyk Joao Gamboa.

"Pogoń pokazała siłę jako prawdziwa drużyna, pokazaliśmy team spirit od pierwszej do ostatniej minuty. Piłkarze do upadłego walczyli jeden za drugiego, wydaje mi się, że po raz pierwszy widziałem coś takiego, od kiedy pracuję w tym klubie. Jestem niezwykle dumny z zawodników. Póki co jednak my jeszcze nic nie osiągnęliśmy w tych rozgrywkach, choć myślę, że po tym, co pokazaliśmy w Poznaniu nic już nas nie powstrzyma" - powiedział w lutym, być może proroczo, szkoleniowiec Pogoni.