Piękna i piłkarz. Obrońca Tramwaju Kraków Piotr Grygiel zmienił stan cywilny. Tak się prezentowali nowożeńcy. Zobaczcie zdjęcia Jerzy Filipiuk

32-letni piłkarz Piotr Grygiel, wychowanek Znicza Kłobuck, potem zawodnik Sokoła Wręczyca Wielka, Tempa Opole, Huraganu Jezioro i Gromu Miedźno, a od 2020 roku stoper Tramwaju Kraków (i jego najlepszy strzelec - już 20 goli na koncie w klasie A), zmienił stan cywilny. W parafii św. Marcina w Kłobucku poślubił również urodzoną w Częstochowie Monikę. Na przyjęciu weselnym w Zawadach k. Kłobucka bawiło się ok. 120 osób. Pan młody miał spinki do koszuli z piłką i butem piłkarskim. W drodze do kościoła para młodych napotkała zastawę w postaci muru z boiska. Świadkiem był Przemysław Lis, piłkarz Gromu. Chcesz zobaczyć zdjęcia ze ślubu i wesela? Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.