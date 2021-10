Piękno cerkwi uchwycone przed stu laty. Niektóre z nich zostały tylko na fotografiach Małgorzata Mrowiec

Dzieci na tle cerkwi pod wezwaniem św. Michała w miejscowości Tłuste. Budynek został wzniesiony w 1713 r., a rozebrany w 1911. Z kolei w 1921 roku zbudowano murowaną cerkiew, pod tym samym wezwaniem, projektu Jana Sas-Zubrzyckiego, urodzonego właśnie w tej miejscowości. Zdjęcie wykonane w 1907 roku. ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Na fotografiach widnieją budynki liczące po kilkaset lat, zwieńczone baniastymi hełmami i smukłymi wieżyczkami. Niektóre później rozebrano i zastąpiono murowanymi cerkwiami, inne trafiły do lwowskiego Muzeum Architektury Ludowej. Kolejne zostały przejęte i są użytkowane przez Kościół Rzymskokatolicki. Z jedną z cerkwi, św. Mikołaja, zbudowaną w 1739 r. w Turce, wiąże się legenda. Mówi ona, że podczas nagłej burzy obok dwóch pasterzy, którzy wypasali bydło w środkowej Turce, spadł krzyż porwany przez wiatr z dachu innej świątyni. Miejsce dla kościoła zostało wybrane po tym znaczącym wydarzeniu. Zdjęcia tej i innych cerkwi wykonane w pierwszej połowie XX wieku należą do unikatowej kolekcji najstarszych fotografii o charakterze etnograficznym, które w postaci galerii online prezentuje teraz krakowskie Muzeum Etnograficzne. My wyłowiliśmy je z tego zbioru.