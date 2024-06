Piękny jubileusz Anny Polony. W Starym Teatrze w Krakowie pierwsza dama polskiej sceny świętowała 65-lecie pracy

- 65 lat temu Stary Teatr, nobliwa choć wtedy jeszcze nie narodowa instytucja, zaczął swój najszczęśliwszy i najbardziej niezwykły flirt teatralno-aktorski. Rolą Małej Polikseny w spektaklu „Wojny trojańskiej nie będzie” zaczęłaś wpierw swoją znajomość, a potem pełnoprawny związek na dobre i złe ze sceną przy placu Szczepańskim. I mimo krótkiego romansu z konkurencją z drugiej strony plant - możemy przymknąć na to oko - jesteś cały czas z nami - mówił w laudacji na cześć artystki Beniamin Bukowski, dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru.

"Kobieta jest łakoma, kobieta kłamie" - to, jak ustalił dyrektor Starego Teatru Waldemar Raźniak, pierwsza kwestia jaką wypowiedziała na scenie Anna Polony, debiutując 65 lat temu na deskach Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie. Była to rola Małej Polikseny w inscenizacji „Wojny trojańskiej nie będzie” J. Giraudoux .

- A jednocześnie mówić "z nami" to uzurpacja, biorąc pod uwagę, że obecnej dyrekcji nie było jeszcze na świecie. Dyrektorzy, reżyserzy, aktorzy - wszyscy przychodzą i odchodzą a Anna Polony trwa. Z każdą nową rolą, z każdym wyjściem na scenę odnawiając fenomen krakowskiego teatru. W dniu Twojego jubileuszu chcieliśmy za to podziękować, życząc nam wszystkim, by ten czar nieodmiennie trwał, przenosząc nas w światy, w które w żadnym innym razie nie byłoby nam dane jako widzom wędrować - dziękował Waldemar Raźniak, dyrektor Starego Teatru.

Na Nowej Scenie przy ul. Jagiellońskiej, gdzie po piątkowym spektaklu "Savannah Bay" trwało świętowanie, pojawili się też goście z bronowickiej chaty - aktorzy z obsady "Wesela" Jana Klaty, które w tym czasie grali na Dużej Scenie.