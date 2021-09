Pielgrzymi dotarli do Kalwarii Zebrzydowskiej. Abp Jędraszewski: "Otwórzcie się na rzeczywistość Bożą" [ZDJĘCIA]

Z kolei abp Marek Jędraszewski na początku homilii powiedział, że liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli pokazuje, jak Bóg wkracza w historię człowieka. Zaznaczył, że wypowiedziane do głuchoniemego słowo "Effatha!" należy rozumieć zarówno dosłownie, jak i w znaczeniu duchowym. - Otwórz się na rzeczywistość Bożą, która wkracza w twoje życie; zobacz więcej niż widzą tylko twoje oczy, usłysz więcej niż słyszą twoje uszy; zrozum, że Bóg pragnie wkraczać w twoją codzienność - mówił metropolita krakowski.

- Potrzebujemy, jak nigdy, doświadczenia wspólnoty. Kalwaria nam takie doświadczenie zapewnia - wchodzimy w rezerwuar modlitwy - mówił o. Gracjan Adam Kubica OFM, witając uczestników XXIX Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Przywołując hasło XXIX Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej "Wezwani do życia sakramentalną łaską, która udoskonala miłość małżeńską", arcybiskup zwrócił uwagę na konieczność patrzenia na małżeństwo i rodzinę w kategoriach przychodzenia Pana Boga do człowieka, który - przez tajemnicę poczęcia i rodzenia nowego życia - staje się bliski Stwórcy. Metropolita zaznaczył, że niestety w myślenie o wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej coraz częściej wchodzi kalkulacja czy coś się opłaca czy nie.

To z tego typu myślenia wynika swoista plaga związków nieformalnych. Coraz częstsze rozwody skutkują pytaniem: "czy warto w ogóle się żenić", które jest niejako echem słów z Ewangelii. We współczesnych związkach panuje prymat ekonomii - rodzice liczą, jaki będzie koszt pojawienia się dziecka w ich domu. Kolejną pokusą dla życia rodzinnego jest egoizm i wygodnictwo.