Pielgrzymka Krakowska. Fenomen, który pozwala znosić trudy marszu dla kilku chwil z Maryją

Dla duchownego pielgrzymowanie daje możliwość oderwania się od codziennych spraw, które zaprzątają naszą głowę.

- Zamiast tego znosi się trudy wędrowania, piekące słońce, deszcz, burze. Podczas drogi dochodzi do niezwykłych rzeczy, ludzie się nawracają, dokonują dużych zmian w swoim życiu - mówi ks. Mateusz Wójcik.

Przewodnik podkreśla, że pielgrzymka jest dla niego fenomenem.

- Pątnicy pokonują przez sześć dni ponad 150 kilometrów po to, żeby przez kilka minut stanąć przed obliczem Czarnej Madonny na jasnogórskim wzgórzu. Ludzie to robią, bo wierzą, że Maryja jest najlepszą matką. Wstawia się za nas do Boga w sprawach, które, tak po ludzku, wydają się nierozwiązywalne. Wiadomo jednak, że dla Boga nie ma nic niemożliwego - zapewnia przewodnik Wspólnoty Śródmiejskiej.