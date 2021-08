Pielgrzymka na Jasną Górę. Metropolita Krakowski ostro o słowach Tuska

Metropolita krakowski na zakończenie 41. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę podkreślił, że nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie płynie z Bożego objawienia, jest obecna w nauczaniu papieży Jana Pawła II i Franciszka i „trzeba ją głosić w porę i nie w porę”.

Odwołał się do słów wypowiedzianych na rozpoczęcie pielgrzymki na Wawelu, gdy komentował wypowiedź Donalda Tuska o tym, że macierzyństwo to „udręka na najbliższe dwadzieścia lat życia” i że „zamienia kobiety w niewolnice”. Stwierdził, że takie słowa wypowiadane przez polityka są obrazą dla wszystkich matek i ojców. – To są słowa, które obrażają moich rodziców – mówił abp Marek Jędraszewski opowiadając o trudach, ale i radościach swojej rodziny, w której rodzice wychowali czworo dzieci. – Jak można mówić o kobiecie, że przez macierzyństwo zamienia się w niewolnicę i gotuje sobie udrękę na całe dwadzieścia lat? Przecież to nas wszystkich obraża – mówił.