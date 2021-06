Pielgrzymka z Tarnowa wyruszy w tym roku na Jasną Górę, ale ponownie w formie sztafety. Takie są zalecenia GIS-u. Jest jednak kilka zmian

Tegoroczna odbędzie się już po raz 39. i przypadnie w tradycyjnym terminie od 17 do 25 sierpnia.

Namiastka prawdziwej pielgrzymki

W praktyce forma sztafetowa polegać będzie na tym, że w każdym z ośmiu dni pielgrzymować będą trzy różne grupy PPT, pokonując kolejne odcinki ponad 200-kilometrowej trasy. Pątnicy będą dowożeni rano autokarami na miejsce wymarszu, a po całym dniu wędrowania odwożeni nimi z powrotem do swoich parafii.

- To jedynie namiastka pielgrzymki, nie to samo, co 9-dniowe wędrowanie. Taka wersja „light”, aby podtrzymać tradycję i przetrwać do lepszych czasów – przyznaje Krystyna Owsiak, która wspólnie z mężem i dziećmi już od kilkunastu lat wędruje z Tarnowa na Jasną Górę. Tęskni do tradycyjnej formy pielgrzymki, bo – jak mówi – te 9 dni marszu to nie tylko zmaganie się ze swoimi słabościami, ale również możliwość wspólnego dzielenia się trudami, okazja do spotkania innych osób i okazywania wobec nich prawdziwych ludzkich gestów, z czym na co dzień w życiu bywa różnie. - Pielgrzymka sprawia, że bardzo zżywamy się wszyscy ze sobą, jesteśmy jak jedna wielka rodzina. W jeden dzień trudno o takie zażyłości i przełamanie barier – zauważa.