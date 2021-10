Pieniny. Jesienne Trzy Korony to magia. Feeria barw, piękne widoki, również na Tatry

Trzy Korony nie są najwyższym szczytem Pienin, najwyższy wierzchołek to Okrąglica – 982 m n.p.m., na niej znajduje się platforma widokowa z barierkami. Trzy Korony są jednak najbardziej znane i kojarzone z Pieninami.

Zdobycie szczytu zajmuje 2 godziny, do wyboru mamy cztery trasy. Wszystkie proponowane szlaki spotykają się na Przełęczy Chwała Bogu - stąd dotrzemy na szczyt.

Najbardziej popularną trasą na szczyt jest spacer z Krościenka. Ten wariant polecamy turystom niezmotoryzowanym. Łatwiej dotrzeć tutaj komunikacją publiczną, aniżeli do Sromowców Niżnych lub na Przełęcz Osice. Szlak z Krościenka na Trzy Korony jest najstarszą trasą turystyczną w Pieninach, która została wyznaczona już w roku 1906.

Szlak ze Sromowców ma najpiękniejszy widok na Trzy Korony, jaki tylko możemy sobie wyobrazić. Druga opcja jest bardziej atrakcyjna. Żółty szlak zaczyna się koło kładki prowadzącej na słowacką stronę Dunajca, czyli do Czerwonego Klasztoru, 500 m za darmowym parkingiem. Szlak wiedzie najpierw koło przystani flisackiej, później obok Pawilonu Edukacyjnego Pienińskiego Parku Narodowego i dociera pod śliczne schronisko Trzy Korony. Tuż za schroniskiem znajduje się rozwidlenie szlaków. Gdyby interesowała Was tylko krótka pętla na szczyt to jest to idealna opcja. W takim wypadku, do góry polecamy szlak żółty, a na zejście zielony.