Pierwszy transfer Cracovii, jest obrońca z Czech

Jugas - środkowy obrońca

Choć krakowianie większy kłopot mają z defensywą niż z ofensywą, to nie próżnują i na tym polu, postanowili wzmocniać obronę.

Jugas ma 188 cm wzrostu, jest prawonożny. Ostatnio był zawodnikiem Slavii Praga, ale w ostatnich rozgrywkach wypożyczonym do Slovana Liberec. Zresztą wcześniej był wypożyczany do Mladej Boleslav i Jablonca. Jest wychowankiem FC Zlin i w tym klubie grał w grupach młodzieżowych i seniorskich. W tym sezonie wystąpił w 23 meczach ligowych, rozgrywając prawie zawsze pełne spotkaniach, choć w ostatnim, ze Zbrojovką Brono, który jego zespół rozgrywał w piątek, zaprezentował się na boisku przez 45 minut, wchodząc na boisko po przerwie. Jego drużyna zremisowała 1:1, a w tabeli plasuje się na 6. pozycji. Do zakończenia sezonu w Czechach pozostały jeszcze dwie kolejki spotkań.