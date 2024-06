Pierwszy w regionie fablab powstanie w Chrzanowie. To nowoczesny warsztat, w którym każdy może tworzyć

W ramach projektu powstanie także mobillab, czyli pracownia mobilna. Tam także nie zabraknie najnowszych zdobyczy technologii,

narzędzi do programowania i modelowania 3D, tworzenia grafik, sprzętu fotograficznego i wideo, narzędzi ręcznych czy też zaplecza komputerowego i audiowizualnego. To mobilne laboratorium pozwoli jeszcze lepiej dotrzeć do społeczności. Służyć będzie m,in. do organizacji warsztatów, kursów i innych wydarzeń.

Fablab i mobillab to innowacyjne przestrzenie, w których nie tylko uczniowie, studenci, nauczyciele i wszyscy mieszkańcy obszaru Małopolski Zachodniej, będą mogli poszerzać wiedzę i nabywać nowe kompetencje lub kwalifikacje zawodowe. Docelowo mają z nich korzystać także placówki oświatowo-edukacyjne, przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze.