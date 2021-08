Pierwszy weekend kulturalnych atrakcji w Parku Jordana w ramach projektu Kraków Culture Summer

Przez cały sierpień park im. Jordana będzie najważniejszym adresem na kulturalnej mapie stolicy Małopolski. Kraków Culture Summer skupia unikatowe wydarzenia prezentujące różnorodność krakowskiej kultury. Nie zabraknie wydarzeń dla melomanów, miłośników teatru, ale również propozycji dla najmłodszych.

Projekt Kraków Culture Summer obejmie cztery weekendy sierpnia i zostanie zainaugurowany m.in. koncertami Old Metropolitan Band (6 sierpnia, godz. 18) i Hot Swing Band (6 sierpnia, godz. 20) w ramach Summer Jazz Festival Kraków.

Old Metropolitan Band to krakowski zespół jazzu tradycyjnego utworzony w czerwcu 1968 r. Muzyczne początki grupa miała w legendarnym Jazz-Clubie „Helicon”. OMG należy do najlepszych polskich przedstawicieli jazzu tradycyjnego. Artyści zadebiutowali na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” w 1969 r. we Wrocławiu, gdzie zdobyli wyróżnienie. OMB nieprzerwanie fascynuje muzyką pełną temperamentu, witalności i energicznego drive’u. Łączy dixieland z jazzową zabawą, muzycznym pastiszem i humorem, zjednując sobie rzesze wiernych fanów.