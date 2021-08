Piesza Pielgrzymka Tarnowska 2021. Kolejni pątnicy na pielgrzymim szlaku. Na trasę piątkowej sztafety wyszły grupy 2, 5 i 14 [ZDJĘCIA] OPRAC.: Robert Gąsiorek

W piątek (20 sierpnia), w czwartym dniu Tarnowskiej Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, na szlak w kierunku Jasnej Góry wyszły trzy kolejne grupy. Do pokonania miały 20 kilometrów z Racławic do Miechowa. Po drodze pielgrzymi przechodzili przez Kalina-Las, Kalina Rędziny i Bukowską Wolę. Zobaczcie zdjęcia z czwartego dnia wędrówki do Częstochowy. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.