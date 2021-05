Piłka nożna - Nowy Sącz. Kolejarz Stróże zanotuje awans?

Trzeci w tabeli Łosoś Łososina Dolna traci do wspomnianego duetu tylko i aż dwa „oczka”. W poprzedniej kolejce rozegranej w ostatni weekend w ośmiu meczach padło całkiem sporo bramek – 23. Tylko w jednym meczu kibice nie zobaczyli trafień swoich drużyn, Zawisza Różnów podzielił się punktami z ULKS Korzenna.

Jak na lidera przystało, Kolejarz w derbach powiatu wygrał w Grybowie z tamtejszą Grybovią 3:1. Dunajec tym razem stracił punkty tylko remisując u siebie ze starosądeckim Sokołem 1:1. Ekipa ze Starego Sącza plasuje się dopiero na dwunastym miejscu w ligowym zestawieniu.

Do zakończenia ligowych zmagań na tym szczeblu rozgrywek pozostało jeszcze siedem kolejek. Tak przynajmniej wynikałoby z wcześniej przyjętego terminarza. W związki z pandemią OZPN będzie obligował za rozegraniem dwóch zaległych serii gier, tych z kwietnia br. Emocje w lidze okręgowej mogą zatem trwać aż do lipca, konkretnie do soboty 3 lipca.