Piłkarska okręgówka: LKS Gorzów urywa punkty Brzezinie Osiek, liderowi rozgrywek

- Nie zagraliśmy dobrego spotkania, więc remis nie krzywdzi żadnej z drużyn. Mieliśmy w całym meczu jedną wyborną okazję. Po strzale Kuźmy bramkarz miejscowych w sobie tylko wiadomy sposób odbił piłkę – ocenił mecz Łukasz Szczepaniak, trener osieczan.

I dodał: - To, że Jaworzno, postrzegane jako nasz główny konkurent do mistrzostwa przegrało w Bobrku i traci do nas osiem punktów niczego nie dowodzi. Rzeczywistość kreuje nowych faworytów. Będący za nami Żuraw Krzeszów zbliżył się do nas na trzy punkty. Mocny start ma Nadwiślanin Gromiec. Będzie ciekawie do ostatniej kolejki.

LKS GORZÓW – BRZEZINA OSIEK 0:0

GORZÓW: Chowaniec – D. Nędza, Pieczara, Śliwiński, Jaromin – Trojanowski (55 Dulowski), P. Nędza, Baran (57 Cygnar), Łukaszyk (46 Biskup), Bodziony – Cichoń (82 Stachura).

BRZEZINA: Majda – Bernaś (46 Mrowiec), Majcherek, K. Szewczyk, Kopytko – Kuźma, Romanek, Ogórek (60 D. Płonka), Waluś (75 Rąpel) – Senkowski (33 Zaremba), Dubiel.