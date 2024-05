Piłkarz Wisły Kraków Filip Baniowski awansował z kadrą Polski do ćwierćfinału Euro U-17 na Cyprze

Po porażce z Włochami 0:2 na inaugurację mistrzostw kadra pod wodzą Rafała Lasockiego spisuje się coraz lepiej. Filip Baniowski jest zawodnikiem rezerwowym i wszedł na boisko dopiero w drugim meczu, ze Szwecją. Podobnie było w poniedziałkowym (27 maja) spotkaniu ze Słowacją.

Nasza młodzieżowa kadra od początku grała bardzo ofensywnie i szybko wzięła się za zdobywanie goli. Dwie zdobył Michael Izunwanne, jedną dołożył Oskar Pietruszewski, a czwarta bramka padła za sprawą Stanisława Gieroby, który trafił do siatki w pierwszej akcji po wejściu na boisko w drugiej połowie.

Chwilę później na placu gry zameldował się Baniowski, przed którym otwiera się szansa na dalszy udział w turnieju. Być może nawiąże do sukcesu, jaki przed rokiem odniósł jego kolega z Wisły Jakub Krzyżanowski, który zagrał w półfinale Euro U-17. By do tego doszło, Biało-Czerwoni będą musieli pokonać jeden z bardzo mocnych zespołów grupy D, w której występują Portugalia, Anglia, Francja i Hiszpania. Rozstrzygnięcia nastąpią dziś wieczorem.