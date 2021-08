Piotr Biedroń: Green Film Festival pokazuje jak dbać o środowisko i co powinniśmy zmienić

- Jak narodził się Green Film Festival?

- Pomysł na festiwal pojawił się jakieś pięć lat temu. Zrobiliśmy wtedy film z Pawłem Delągiem – „PM 2,5”. Opowiadał o smogu i jakie stanowi on zagrożenie w Krakowie. Jeździliśmy z nim potem po międzynarodowych festiwalach. I będąc na jednym z nich, w Sarajewie, pomyślałem, żeby podobny festiwal zrobić w Polsce. Tak się zaczęło.

- A dlaczego w Krakowie?

- To miejsce, w którym żyję. Kraków jest magicznym miejscem. Stolicą kultury w Polsce, gdzie od setek lat działy się najważniejsze wydarzenia. Nie wyobrażałem sobie festiwalu w innym miejscu. Dlatego zorganizowaliśmy go na Bulwarach Wiślanych tuż pod Wawelem.

- Udało się wam zgromadzić w ciągu dotychczasowych trzech edycji własną widownię?

- Budowanie widowni trwało przez cztery lata. Dziś jest ona już stała – widzimy co roku te same twarze. Ale pojawia się też dużo nowych ludzi. Od zeszłego roku nasze filmy można dodatkowo oglądać na platformie VOD, przez co widownia znacznie się nam powiększyła.