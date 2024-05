PKP Intercity z nowym rozkładem jazdy na wakacje. Dodatkowe połączenia do Krakowa i Zakopanego!

sc]Dodatkowe połączenia do Krakowa i Zakopanego

Podczas trwania letniej korekty rozkładu jazdy do/z Krakowa będzie kursowało ponad 70 par połączeń dalekobieżnych. Bielsko-Białą obsłuży 12 par pociągów, Zakopane – 8, Jelenią Górę – 8, Szklarską Porębę – 3, Kłodzko – 4, a Krynicę-Zdrój – 3.

PKP Intercity uruchomi specjalne połączenia sezonowe, np. pociąg IC 83192/38192 Podhalanin relacji Szczecin – Zakopane – Szczecin oraz dwie pary połączeń kategorii Express InterCity Premium, obsługiwane składami Pendolino, kursujące między Warszawą a Krakowem.

Wydłużeniu ulegnie relacja pociągu TLK 35102/53102 Lubomirski. Obecnie połączenie jest realizowane na trasie Gdynia – Kraków a od 9 czerwca skład będzie dojeżdżał do stolicy Tatr. W ten sposób mieszkańcy Trójmiasta i Warszawy zyskają kolejne bezpośrednie połączenie do Zakopanego. Wydłużeniu ulegnie także trasa pociągu IC 54150 Halny. Teraz pociąg kursuje z Bydgoszczy do Bielska-Białej a pojedzie do Zakopanego.