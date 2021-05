Plan dla okolic fortu Luneta Warszawska. Inwestor upiera się przy budowie domów studenckich. Plan miejscowy to zablokuje?

Dr Krzysztof Wielgus, ekspert w sprawie Twierdzy Kraków, twierdzi, że błędy w sprawie fortu Luneta Warszawska zostały popełnione na etapie sporządzania poprzedniego planu miejscowego. - To był potężny błąd, aby w dokumencie dopuścić możliwość zabudowy. Wszystko, co dzieje się teraz, to konsekwencje tego błędu. Plany inwestora są niezgodne z jakimikolwiek zasadami kształtowania terenów zabytkowych, nie tylko fortecznych. To nie jest żadne uzupełnienie zabytku, żadna integracja starego z nowym, to bardzo ingerencyjne, silne zniekształcenie bardzo cennego obiektu fortecznego - mówi Wielgus. Ale od razu zaznacza, że trzeba też w pewnym sensie oddać honor obecnemu inwestorowi. - On był w prawie coś takiego zaprojektować. Błąd polegał na daniu możliwości zabudowy w planie - dodaje. Jego zdaniem dziś miasto już by takiego błędu nie popełniło.