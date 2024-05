Plan ogólny dla Krakowa. Prezydent przedłużył termin składania wniosków w sprawie najważniejszego dokumentu planistycznego dla miasta Marcin Banasik

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne Marcin Banasik

Do 30 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski do planu ogólnego. Pierwszy termin składania wniosków był ustalony na 26 kwietnia ogłoszeniem prezydenta. Termin ten został następnie wydłużony do 29 maja, a teraz prezydent dał czas mieszkańcom do 30 czerwca. To najważniejszy dokument planistyczny dla miasta, zastąpi studium gminne i będzie wskazywać m.in. gdzie mają powstać tereny pod zabudowę, które obszary zieleni mają być chronione.