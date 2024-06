Plany budowy nowego dworca autobusowego w Tarnowie trafią do szuflady. Na prace projektowe wydano już ponad 100 tysięcy złotych

Nici z dworca przy ul. Do Huty. Miasto zmienia plany

Poniesione w związku z tym koszty samego tylko przygotowania dokumentacji wyniosły do tej pory 134 tysiące złotych.

Osobne działania realizuje również Zarząd Dróg i Komunikacji. Związane są one z projektowaniem nowego układu drogowego w rejonie skrzyżowania Krakowska-Do Huty. Wdrożone zostały one m.in. po to, by ułatwić dojazd autobusów do planowanego dworca.