Pociąg retro w Tarnowie. W sobotę i niedzielę wyruszy w podróż do Tuchowa i Żabna z okazji 165-lecia kolei w Tarnowie Paweł Chwał

W najbliższy weekend – 9 i 10 października do Tarnowa i regionu zawita pociąg retro. Chętni będą mogli obejrzeć lokomotywę parową i historyczne wagony na stacjach, a także wsiąść do nich i odbyć podróż po malowniczych trasach – do Tuchowa lub Żabna.