Prasówka 17.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Pożar i kłęby dymu nad Krościenkiem. Płonie instalacja fotowoltaiczna W Krościenku, w powiecie nowotarski, wybuchł pożar instalacji fotowoltaicznej. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej. Trwa akcja gaśnicza. Kłęby gęstego dymu unoszą się nad miejscowością. Wiadomo, jak ciężko gasi się takie urządzenia. Ważne, by ogień się nie rozprzestrzenił.

📢 Krakowskie Klasyki Nocą otworzyły sezon. Legendarne samochody pod Tauron Areną Kraków Nyski, Syrenki, Warszawy, BMW, mercedesy i wiele innych rarytasów motoryzacji znów zagościło pod Tauron Areną Kraków. Spotkania miłośników starych aut i pokaz ich pojazdów - Krakowskie Klasyki Nocą - otwarły nowy sezon. Organizatorem spotkań jest Fundacja Krakowskie Klasyki. Organizatorzy na bieżąco informują o terminach zjazdów na stronie www.facebook.com/krakowskie.klasyki.

Prasówka 17.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Kraków dla krakowian", a nie dla Sopotu. Nowa Lewica nie chce wiceprezydentki powołanej przez Miszalskiego i grozi zerwaniem koalicji Nowa Lewica w Krakowie i Małopolsce w czwartek po południu zaapelowała do prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, by wycofał się z decyzji powołania na stanowisko swojej zastępczyni Marii Klaman - przyjezdnej z Sopotu. Domagają się, by czwartą wiceprezydent była osoba związana z Krakowem. Jak dodają, takich kandydatek Lewica przedstawiła włodarzowi miasta pięć, ale odrzucił te rekomendacje. Politycy Nowej Lewicy grożą zerwaniem koalicji w Krakowie. To oznaczałoby utratę większości Koalicji Obywatelskiej w radzie miasta (Nowa Lewica ma 3 z 24 mandatów KO w 43-osobowej radzie).

📢 Pracownicy MPK Kraków w żałobie. W piątek tramwaje i autobusy zostaną udekorowane kirem Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie informuje, że pogrzeb tragicznie zmarłego w wypadku kierowcy autobusu MPK odbędzie się w piątek, 17 maja. Tego dnia również tramwaje i autobusy w Krakowie będą kursować udekorowane kirem. Z kolei przed budynkiem MPK SA przy ul. J. Brożka oraz przed zajezdnią autobusową Bieńczyce zostaną ustawione czarne flagi. 📢 Szalone krakowskie juwenalia sprzed lat. Tak kiedyś wyglądały studenckie korowody! Studenci zabawę mają we krwi. Od zawsze! Krakowscy studenci od zawsze uwielbiali dobrą zabawę. Juwenalia to kwintesencja studenckiego życia, a także największa impreza muzyczna w stolicy Małopolski. W tym roku wielkie studenckie święto odbywa się w dniach 13-19 maja. W czasie, gdy w Krakowie wyborowa zabawa już rozkręciła się na dobre, my wracamy wspomnieniami do tego, jak studenci świętowali kiedyś w Krakowie, w latach 60., 80. i 90.! Zdjęcia z naszego archiwum oraz zasobów Cyfrowego Thesaurusa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

📢 Matura 2024: chemia rozszerzona odpowiedzi i arkusz CKE z zadaniami. Mamy opinie uczniów! Matura z chemii 2024 rozpoczęła się w czwartek 16 maja o godzinie 9:00. Na jej napisanie abiturienci mieli 180 minut, czyli 3 godziny. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można zdobyć 60 punktów. Publikujemy arkusz CKE z zadaniami i proponowane rozwiązania zadań. 📢 ODPOWIEDZI I ARKUSZ z chemii rozszerzonej 2024. Jakie zadania były na egzaminie maturalnym z chemii 16 maja? Zakończyła się matura 2024 z chemii na poziomie rozszerzonym. Jakie były zdania i jak poradzili sobie uczniowie? Mamy pierwsze komentarze! W tym artykule znajdziesz również arkusz CKE i proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań. Chemia jest jednym z przedmiotów, który można zdawać na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy. Zarówno w całej Polsce, Małopolsce, jaki i w samym Krakowie znalazła się w tym roku na 6. miejscu najpopularniejszych przedmiotów dodatkowych, najchętniej wybieranych przez tegorocznych absolwentów.

📢 Koniec buntu w małopolskim PiS? Będzie kolejne podejście do wyboru Łukasza Kmity na marszałka województwa Łukasz Kmita, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący tej partii w Małopolsce przyznaje, że nadal jest jedynym kandydatem PiS na marszałka Małopolski. Przypomnijmy, że w pierwszym podejściu część radnych PiS nie zagłosowała na Łukasza Kmitę i nie uzyskał odpowiedniej liczby głosów, potrzebnych do tego, by zająć najważniejsze stanowisko na wojewódzkim szczeblu samorządu. Teraz spodziewa się, że nie będzie już rozłamu. 📢 W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przeprowadzono operację replantacji ręki. Nigdy wcześniej nie wykonano tu takiego zabiegu operacyjnego Sukcesem zakończyła się operacja pacjenta, który trafił do naszego szpitala po urazie ręki piłą mechaniczną, powodującym przerwanie wszystkich tkanek miękkich, w tym naczyń i nerwów - informuje Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Teraz przed pacjentem dalsza hospitalizacja, a następnie wielomiesięczna rehabilitacja. Była to pierwsza tego typu operacja przeprowadzona w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

📢 Bardzo smutna wiadomość. Zmarł Jacek Wilczyński TS Wisła Kraków poinformowała, że w czwartek 16 maja zmarł Jacek Wilczyński. To postać świetnie znana nie tylko osobom związanym z „Białą Gwiazdą” i krakowską koszykówką. 📢 Co po maturze? Studia marzeń, oblegane kierunki. Tak wybierali maturzyści w ostatniej rekrutacji Tegoroczne matury już na półmetku, więc absolwenci liceów i techników są też coraz bliżej decyzji, jak dalej pokierować swoim życiem - jakie wybrać studia, które w przyszłości pozwolą się im spełniać w wymarzonym zawodzie. By pomóc tym, przed którymi rekrutacja i często niełatwy wybór, sprawdziliśmy, jakie kierunki były oblegane przez kandydatów na studia w zeszłym roku. Jakie aspiracje mieli wtedy maturzyści, jakie studia i które uczelnie najchętniej wybierali? Takie informacje prezentujemy m.in. w naszej galerii.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 z angielskiego zakończony. Mamy odpowiedzi i arkusz CKE. Jak wyglądał egzamin 16 maja? Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2024 rozpoczął się 16 maja o godz. 9.00, a zakończył o 10.30. Arkusz i odpowiedzi z egzaminu z angielskiego opublikowaliśmy w tym tekście dziś po godz. 13.00. Gdzie szukać arkuszy z pozostałych egzaminów z języków? Sprawdź materiały egzaminacyjne i dowiedz się, jakie są zasady zdawania. 📢 Droga S1 przez Beskidy to będzie szybka trasa wysoko przez góry. Jej przebieg już robi wrażenie. Nowe zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 ma zakończyć się pod koniec lipca tego roku. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka m.in. wielu kierowców w Małopolsce. Trasa prowadząca wysoko przez góry już teraz robi wrażenie, jak można się przekonać na zdjęciach udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Wisła Kraków w Katowicach zagra mecz, w którym wszystko jest do wygrania i wszystko do przegrania… Wisła Kraków ma już minimalny margines błędu. Tak naprawdę, jeśli chce na sto procent zagrać w barażach o awans do ekstraklasy, musi wygrać dwa najbliższe mecze. Pierwszy już w sobotę o godz. 17.30 w Katowicach z GKS-em. 📢 Na Północnej Obwodnicy Krakowa maszyny czekają, by betonować i asfaltować tunele W przyszłym tygodniu GDDKiA planuje rozpocząć betonowanie nawierzchni tunelu w Zielonkach na Północnej Obwodnicy Krakowa. Sprzęt już czeka. Nawierzchnia betonowa została wykonana również w tunelu w Dziekanowicach. Postęp prac w obu obiektach przekroczył 98 procent, a jeśli chodzi o budowę jezdni to 72 proc.

📢 Ulica Starowiślna w Krakowie zostanie przebudowana. Wydano też decyzje dla węzła Teatr Bagatela i rozjazdów przy ul. Piłsudskiego Kraków przygotowuje się do realizacji strategicznej inwestycji, czyli przebudowy ulicy Starowiślnej, która znacząco wpłynie na jakość infrastruktury drogowej w centrum miasta. W poniedziałek wydana została decyzja środowiskowa. - Dzięki odpowiedniemu planowaniu i pozyskaniu środków unijnych miasto ma szansę na realizację tego projektu, który przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym - informuje krakowski magistrat.

📢 Wiceprezydenci Krakowa w komplecie. Maria Klaman będzie odpowiadać za edukację, sprawy społeczne i mieszkalnictwo W czwartek, 16 maja, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przedstawił czwartego wiceprezydenta Krakowa. Stanowisko objęła Maria Klaman, która w krakowskim magistracie będzie odpowiadać za edukację, sprawy społeczne i mieszkalnictwo. 📢 Niedźwiedź biegał po ulicy w centrum wsi. Drapieżnik został nagrany przez monitoring w Borowej Są kolejne zdjęcia i nagrania video z niedźwiedziem w rejonie Tarnowa. Tym razem drapieżnik został zarejestrowany w czwartek (16 maja) wcześnie rano przez kamerę monitoringu, jak przebiegał drogą w centrum Borowej koło Czarnej Tarnowskiej (powiat dębicki). 📢 Kraków. W końcu udało się... przestawić Matkę Boską przy Trasie Wolbromskiej Koniec żartów. Matka Boska "Dźwiękoszczelna" trafiła w końcu na godniejsze miejsca przy Trasie Wolbromskiej. Co prawda dopiero kilka miesięcy po zbudowaniu drogi, ale się udało. Posąg nie stoi już wkomponowany w ekran dźwiękoszczelny, ale został ustawiony w lepszym miejscu, odnowiony, pojawiły się też ozdobne kwiaty. Matka Boska trafiła też na wyższy cokół.

📢 ARKUSZ I ODPOWIEDZI: egzamin ósmoklasisty 2024. Języka angielskiego. Co było na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego? Arkusz CKE i odpowiedzi egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego już dostępne! Jaki był egzamin egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego? Mamy pierwsze komentarze uczniów! Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 55 punktów. W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad pół miliona osób, każdy z uczniów podczas egzaminu ósmoklasisty musi zdać egzamin z wybranego języka nowożytnego. W tym materiale dzięki uprzejmości "Matematyka gryzie" udostępnimy odpowiedzi.

📢 ARKUSZ CKE i ODPOWIEDZI. Egzamin ósmoklasisty 2024: język angielski za nami. Jaki był egzamin? Mamy oficjalny arkusz CKE i rozwiązania zadań egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 2024. W drugiej połowie maja odbyły się egzaminy ósmoklasisty. Jednym z obowiązkowych testów jest egzamin z języka angielskiego. Egzamin z języka angielskiego rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 90 min. Uczniowie ocenili już trudność testu. Sprawdźcie jak sobie poradzili. W tym materiale dzięki uprzejmości "Matematyka gryzie" udostępnimy odpowiedzi.

📢 Zginęli w parku w Rabce-Zdrój przygnieceni przez drzewo. Sołtys Mordarki, który stracił żonę i synka, potrzebuje wsparcia dla siebie i córek Niewyobrażalna tragedia w Rabce-Zdrój, która wydarzyła się w Poniedziałek Wielkanocny wstrząsnęła całą Polską. W wyniku silnych podmuchów wiatru, w parku zginęły trzy osoby przygniecione przez drzewo. Wśród nich była ukochana żona i synek Kazimierza Wojtasa - sołtysa Mordarki w pow. limanowskim. Mężczyzna nie potrafi pogodzić się z tą stratą, ale żyje dla swoich córek. Ma też dodatkowe zmartwienia jak kredyt do spłacenia. Potrzebna jest pomoc dla rodziny, ruszyła zbiórka. 📢 Z pochodniami przeszli z Wawelu na Skałkę. Tłumy na Akademickiej Drodze Światła Tegoroczna Akademicka Droga Światła rozpoczęła się adoracją Najświętszego Sakramentu w katedrze na Wawelu. – Wejdźmy na drogę spotkań ze Zmartwychwstałym – drogę, która swoim światłem przemieniła całą naszą rzeczywistość – mówił na początku nabożeństwa bp Robert Chrząszcz. Następnie duszpasterstwa akademickie Krakowa przeszły z Wawelu na Skałkę w tradycyjnym nabożeństwie Drogi Światła.

📢 Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy pójdą w kamasze. Małopolscy Terytorialsi kolejny raz zapraszają na wakacje z WOT W nadchodzące wakacje Małopolscy Terytorialsi przygotowali dwa terminy szkoleń podstawowych i wyrównawczych dla wszystkich, którzy podczas letniej przerwy w nauce i pracy chcą zdobyć nowe umiejętności i zostać żołnierzami 11 Małopolskiej Brygady OT. Szkolenie dedykowane jest wszystkim uczniom, studentom, nauczycielom i wykładowcom, którzy w tym okresie mają przerwę w nauce. To będzie już piąty rok z projektem "Wakacje z WOT".

📢 Puszcza Niepołomice chce postawić ostatni krok Puszcza Niepołomice jest bliska utrzymania w ekstraklasie, ale musi postawić jeden krok – najlepiej wygrać w Zabrzu z Górnikiem w piątkowym meczu (początek o godz. 20.30) i nie patrzeć się już na innych. 📢 Juwenalia Krakowskie 2024. Na scenie najlepsi raperzy! Studenci bawili się wraz ze Szpakiem, Kizo i Avim! ZDJĘCIA Juwenalia Krakowskie. Środa 15 maja - to był kolejny juwenaliowy dzień, podczas którego organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dla studentów i młodzieży. Tego dnia nie zabrakło koncertów inauguracyjnych, zlokalizowanych w dwóch miejscach: Strefie Plaża i Strefie Żaczek. My zajrzeliśmy do pierwszej z nich, mieszczącej się na Miasteczku Studenckim AGH. Zobaczcie, jak bawili się studenci! ZDJĘCIA

📢 Oto prezenty komunijne Krzysztofa Rutkowskiego Juniora ZDJĘCIA. Internauci zazdroszczą takiego prezentu. Czy aby nie przesadzili? Syn Krzysztofa Rutkowskiego 12 maja poszedł do komunii świętej. Co dostał w prezencie? Zobaczcie w naszej galerii...

📢 Matura CHEMIA 2024 - arkusz, odpowiedzi. Co było na maturze rozszerzonej z chemii? Mamy opinie uczniów! 16.05 W czwartek, 16 maja maturzyści zmierzyli się z maturą z chemii na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Był na tym egzaminie tak naprawdę przekrój całej podstawy programowej z czterech lat liceum. Ale według mnie poziom trudności tych pytań był bardzo niski – ocenił Maciek z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami, które pojawiły się na maturze 2024 z chemii rozszerzonej oraz proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań od ekspertów "Matematyka Gryzie".

📢 Koszmarny wypadek w Szaflarach. Czołowe zderzenie na ul. Orkana, dwie osoby ranne Szaflary, ul. Orkana - zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby poszkodowane znajdują się pod opieką ratowników medycznych. Na miejscu pracują wszystkie służby. Droga jest zablokowana. 📢 Matura rozszerzona MATEMATYKA 2024 - odpowiedzi, arkusz CKE. Mamy komentarze uczniów. To zadanie zapamiętają na długo! Zakończyła się matura rozszerzona z matematyki. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Jak poradzili sobie uczniowie? Tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE z zadaniami, które pojawiły się na tegorocznej maturze rozszerzonej z matematyki. Znajdziecie tutaj również proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań. 📢 Matura MATEMATYKA rozszerzona 2024. Arkusz CKE, odpowiedzi. Jakie były zadania na maturze 15 maja? "Było bardzo trudno" Matura rozszerzona z matematyki 2024. Jakie były zadania i jak poradzili sobie uczniowie? "Było bardzo trudno według mnie. Natomiast jak rozmawiam i porównuję odpowiedzi z moimi kolegami, to większość wyszła nam w miarę podobnie. Oprócz jednego zadania, którego - jak się okazuje - nikt nie zrobił. To było zadanie z dowodem w trójkącie - mówił nam po egzaminie Maciej Stachnik z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie." W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami, które pojawiły się na tegorocznej maturze rozszerzonej z matematyki. Opublikujemy również proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań.

📢 Prawie 6,7 mln zł na odbudowę oranżerii Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie. To będzie najnowocześniejszy taki obiekt w Polsce Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzyma prawie 6,7 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich na odbudowę oranżerii. Promesę gwarantującą wsparcie inwestycji oraz Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego Platynowy Medal „Polonia Minor”, przyznaną z okazji 660. rocznicy założenia UJ, przekazali w środę 15 maja marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, wicemarszałek Józef Gawron i prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

📢 Politechnika Krakowska obchodzi Święto Szkoły. Przez dziedziniec uroczyście przemaszerował Senat uczelni 15 maja w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej odbyło się – z okazji Święta Szkoły – uroczyste posiedzenie Senatu PK, któremu przewodniczył rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Podczas wydarzenia, zasłużeni pracownicy odebrali m.in. odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, odznaczenia Politechniki Krakowskiej i nagrody za działalność naukową. Dyplomy odebrali również przedstawiciele szkół średnich, biorących udział w organizowanym przez Politechnikę Krakowską konkursie „M-Ar-Che-F”. 📢 Tego nie pokazali w "Sanatorium miłości"! Zdjęcia zza kulis. Co się działo gdy wyłączyli kamery? Za nami szósta edycja „Sanatorium miłości”, którą była kręcona w pięknym uzdrowisku pod Górą Parkową. Przez dziesięć odcinków uczestnicy programu dostarczali nam wielu emocji i wzruszeń, a widzowie mogli także podziwiać piękne kadry z Krynicy-Zdroju. W ostatnim odcinku odbył się bal w Starym Domu Zdrojowym. Kuracjuszki i kuracjusze mieli przepiękne kreacje, które robiły wrażenie. Szczególnie wzrok przyciągały suknie balowe pań. Mamy bogatą galerię zdjęć z finału, bo nie wszystko udało się pokazać w telewizji.

📢 Po "głównym peronie" w Olkuszu nie ma już śladu. Trwa wielka przebudowa stacji kolejowej w Srebrnym Mieście Prace przy przebudowie stacji kolejowej w Olkuszu idą pełną parą. Od rozpoczęcia prac przedstawiciele wykonawcy inwestycji zdążyli rozebrać kładkę dla pieszych i „główny peron”, na którym jeszcze do niedawna znajdywały się charakterystyczne niebieskie wiaty przystankowe. Obecnie na miejscu prowadzone są prace ziemne oraz ustawianie ścianek peronowych. 📢 Rewolucja w polskiej ortografii. Ma być łatwiej. Zmiany zasad od 1 stycznia 2026 roku. Wiemy jakie! Rada Języka Polskiego uchwaliła całkiem pokaźną listę zmian zasad ortografii. Specjaliści stwierdzili, że wszyscy skorzystamy na ich wprowadzeniu. Będzie prościej, bez pewnych dotychczasowych wyjątków. Nie będziemy już zachodzić w głowę i przypominać sobie, że nazwę osoby z naszego regionu zapisuje się wielką literą - "Małopolanin", a tymczasem krakowianina czy nowohucianina - małą. Rada zaznacza, że większość z wprowadzonych zmian była postulowana już wiele lat temu.

📢 Piękna niedziela na Pustyni Błędowskiej. Tłumy turystów mogły oglądać piękne widoki i do tego skoki spadochronowe. Zobaczcie zdjęcia Tradycyjnie w niedzielę Pustynia Błędowska przyciągnęła mnóstwo turystów. Dopisała pogoda, a dodatkową atrakcją byli skoki spadochronowe. 📢 Biblioteka Kraków otwarła nową filię na ul. Meiera. W wydarzeniu wziął udział prezydent Aleksander Miszalski 10 tysięcy książek, przyjazna przestrzeń dla czytelniczek i czytelników w każdym wieku, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem, miejsce do pracy indywidualnej, a także nawiązanie do dziedzictwa i krakowskiej historii żółtej ciżemki – taka jest nowa filia Biblioteki Kraków – filia nr 57 „Gotyk” zlokalizowana przy ul. Meiera 16c.

📢 Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski ogłosił pierwsze decyzje. "Koniec z luksusem i lexusem". Co dalej ze strefą czystego transportu? Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski po tygodniu urzędowania zaprosił do swojego gabinetu dziennikarzy. Można było zobaczyć, jakie zmiany wprowadził w pomieszczeniu, w którym teraz pracuje. Ogłosił też swoje pierwsze decyzje. Jedną z nich jest sprzedaż prezydenckiej limuzyny. Wstrzymał również wyprzedaż przez gminę kamienicy i miejskich lokali. Wyjaśnił, jakie ma plany co do strefy czystego transportu.

📢 Grali w Cracovii i Rakowie Częstochowa. Co teraz robią? W niedzielę w Krakowie Cracovia podejmuje Raków Częstochowa. W ostatnich latach było kilku piłkarzy, którzy reprezentowali oba kluby. Zobaczcie ich w GALERII. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki. Mamy ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI. Co pojawiło się na egzaminie? Mamy arkusz CKE i rozwiązania zadań egzaminu ósmoklasisty z Matematyki. W tym roku ponad 22 tysiące uczniów z Małopolski (w tym ponad 5 tys. z Krakowa) przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Egzamin rozpoczął się o dzisiaj (15 maja 2024) o godzinie 9.00 i trwał 100 minut. Mamy komentarze pierwszych uczniów którzy opuścili sale. Jak im poszło? Trzeciego dnia na uczniów czeka język obcy. Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka gryzie". 📢 Wielka wygrana w Krakowie. Lottomilioner zgarnął milion złotych. Szczęśliwiec zawarł zakład metodą chybił trafił Kraków zyskał nowego Lottomilionera! 1 000 000 zł w Lotto Plus wygrała osoba, która odwiedziła punkt LOTTO przy ul. Zakopiańskiej 117d. To pierwsza tak wysoka wygrana odnotowana w tej kolekturze!

📢 Tak zmienił się stadion Cracovii. Kiedyś był tor kolarski, dzisiaj sklep z winem. Zobaczcie zdjęcia W tym roku we wrześniu minie 14 lat od oddania do użytku nowego stadionu Cracovii. Zmieniło się wszystko. Stary obiekt, znany m.in. z toru kolarskiego otaczającego boisko, przechodził różne remonty, w końcu został wyburzony. Wielkie zmiany widać choćby na przykładzie północnej strony, od Alei Focha. Kiedyś była tu betonowa ściana trybun, teraz funkcjonują tu sklepy. Zobaczcie w GALERII, jak jest dzisiaj, a jak było przed laty. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Archeologiczne odkrycie pod Krakowem. Grób z V wieku, a w nim dwóch chłopców, rówieśników. Badania potwierdziły, że to Hun i Europejczyk Niezwyczajne odkrycie archeologiczne miało miejsce w Czulicach pod Krakowem. Znaleziono grób z przełomu IV i V wieku. Potwierdza on, że już wtedy na naszych ziemiach byli Hunowie, migrujący lud z Chin i Mongolii. W grobie znaleziono dwóch chłopców, jeden ze zdeformowaną głową charakterystyczną dla Hunów, drugi Europejczyk z terenów dzisiejszej Polski. W grobie były też szczątki zwierząt: pas, kota i wrony.

📢 Kraków. Radny z Prądnika Czerwonego spiera się z pocztą o czas pracy urzędu przy Dobrego Pasterza Henryk Wypych, radny dzielnicy III Prądnik Czerwony, złożył sprzeciwu wobec skrócenia czasu pracy poczty przy ul. Dobrego Pasterza 67. Uważa, że to działanie na szkodę mieszkańców. Poczta Polska potrzebuje reform, w przestrzeni medialnej krążą pogłoski o nadchodzącej fali zwolnień i redukcji urzędów. Poczta Polska te doniesienia dementuje, ale czas pokaże. 📢 Moje miasto. Nie czas żałować stadionu, kiedy zieleń zastępują bloki Kiedy niedawno dziennikarze pytali kończącego po prawie 22 latach swoje rządy w Krakowie Jacka Majchrowskiego, czego żałuje, odpowiadał, że mógł się nie zgodzić na budowę dwóch stadionów, a postawić tak jak planował jeden. Jak już czegoś żałować to tego, że za jego prezydentury przy jednej z tych piłkarskich aren, tuż obok Błoń, w miejscu sportowych obiektów i zieleni wyrosło spore apartamentowo-hotelowe osiedle.

📢 Tragiczny wypadek w Krakowie. Zderzenie autobusu MPK z autokarem prywatnego przewoźnika. Jedna osoba nie żyje We wczesnych godzinach porannych na ulicy Igołomskiej w Krakowie - węzeł S7 - doszło do tragicznego wypadku. Zderzył się autobus Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z autobusem prywatnego przewoźnika. 61-letni kierowca MPK zginął na miejscu. W pojazdach oprócz kierujących nie było nikogo więcej. Do około godziny 12.00 występowały w tym miejscu bardzo duże utrudnienia w ruchu. Następnie stopniowo ruch został udrażniany.

📢 No to mieszkańcy tej części Krakowa sobie nie pośpią. Będą im kopać tunel dla tramwaju do Mistrzejowic przez całe noce Budowa tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic, wymaga nieustannej pracy, nawet w godzinach nocnych. Czym dokładnie zajmuje się wykonawca inwestycji, w jaki sposób przeprowadzane są wykopy oraz kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się zakończenia całodobowych robót? - pytają sami siebie urzędnicy. A mieszkańcy już zgłaszali, że inwestycja nie daje im spać. No cóż, jak trzeba to trzeba... zacisnąć poduszki na uszach.

📢 Jubileusz 60-lecia Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. Projekt P.I.W.O. i wyjątkowa gra świateł na "Kapitolu"! Z okazji wyjątkowego jubileuszu 60-lecia Miasteczka Studenckiego AGH, na terenie tej kultowej miejscówki we wtorek, 14 maja, zorganizowano liczne atrakcje dla studentów i nie tylko. Wśród zaplanowanych atrakcji znalazła się gra terenowa dla zamieszkujących akademiki, koncert Golec uOrkiestry oraz nieco tajemniczo brzmiący... Projekt P.I.W.O. 📢 Budowa nowej zakopianki Rdzawka - Nowy Targ. Wstęgi szarego asfaltu DK47 przecinają zielone góry. Pojedziemy w październiku To będzie chyba najbardziej zakręcona i piękna trasa dla kierowców w Małopolsce. Coraz więcej asfaltu nowej zakopianki pojawia się w górskim pejzażu między Rdzawką, a Nowym Targiem. Postęp prac na DK47 szacuje się na 90 proc. zatem jest szansa, że 16-kilometrowy odcinek drogi zostanie oddany kierowcom do użytku w październiku, dokładnie 9 października. Choć wcześniej mówiło się o "po wakacjach".

📢 Juwenalia Krakowskie 2024 rozpoczęte! Golec uOkiestra wystąpiła na Miasteczku AGH. Tak bawili się studenci! Juwenalia Krakowskie 2024. We wtorek, 14 maja, inauguracji tegorocznych Juwenaliów towarzyszy wyjątkowy jubileusz. Z okazji 60-lecia słynnego Miasteczka AGH dla studentów zagrali bracia Golec. Zobaczcie, jak bawili się studenci w Klubie Studio! GALERIA

📢 Gorąca noc w Alfa Club Tarnów. Klubowicze w doskonałych nastrojach bawili się w klubie przy ul. Staszica. Atmosfera była wyjątkowa. ZDJĘCIA Maj 2024 w Alfa Club Tarnów jest niezwykle gorący! W minioną sobotę (11 maja) w klubie przy ul. Staszica znów pojawiła się cała rzesza imprezowiczów z Tarnowa i regionu. O dobrą zabawę tym razem zadbał D-Wave, który serwował najlepsze kawałki muzyki klubowej. Atmosfera była znakomita i szerokie uśmiechy nie znikały z twarzy klubowiczek i klubowiczów. Zobaczcie fotorelację z sobotniej imprezy!

📢 Kto będzie rządził w Starym Teatrze w Krakowie? W konkursie na dyrektora narodowej sceny zostały dwie osoby Dorota Ignatjew i Bartosz Szydłowski to kandydaci, którzy ubiegają się o dyrektorski fotel Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Nazwisko osoby, która od nowego sezonu pokieruje sceną poznamy do końca maja. 📢 Kraków. Matki po 40-tce skrzyknęły się i tańczą jak Beyonce 15 tańczących kobiet po 40-tce z Krakowa, po odchowaniu dzieci, skrzyknęło się pod wodzą promotorki tańca i dają niezłe show. Uznają, że teraz mają chwilę dla siebie w życiu, a rytm do "nowej ja" nadają im hity gwiazdy muzyki Beyonce. Na kanale youtube nagrały filmik jak wywijają na parkiecie w szałowych kostiumach. Pozytywna akcja, która może inspirować. Zobaczcie nagranie... 📢 Biologia 2024. Arkusz CKE i odpowiedzi z matury rozszerzonej. Jak poradzili sobie uczniowie? "Ta matura nie była prosta" Matura 2024. Jak poradzili sobie uczniowie na biologii rozszerzonej? Ta matura nie była prosta. - I w porównaniu z poprzednim rokiem była naprawdę ciężka. Na każde pytanie odpowiedziałam, ale co do niektórych zadań nie jestem pewna odpowiedzi, moi koledzy i koleżanki też sami nie wiedzą, czy dobrze napisali - mówiła nam Julia Dec z I LO w Krakowie. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami oraz proponowane odpowiedzi.

📢 Kraków. W Nowej Hucie nad Wisłą budują wielkie hale magazynowe. Firma Panattoni chce opanować rynek logistyki? Firma Panattoni zdobyła wsparcie finansowe na rozwój projektu City Logistics Kraków III. Kredyt w wysokości 21 mln euro, udzielony przez mBank, umożliwi finalizację budowy nowoczesnego parku logistycznego w strategicznie położonej Nowej Hucie, blisko Wisły i trasy S7. A to nie jedyna inwestycja Panattoni w Krakowie i Małopolsce. Ta firma chce opanować sporą cześć rynku logistyki w naszym regionie. 📢 Matura BIOLOGIA rozszerzona 2024 - arkusz CKE, odpowiedzi. Co było na maturze z biologii rozszerzonej 14 maja? 14 maja uczniowie, którzy wyrazili taką chęć, przystąpili do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Jak relacjonują nam uczniowie, na tegorocznej maturze z biologii pojawiły się pytania m.in. dotyczące układu dokrewnego (hormonalnego), wirusów czy ekologii. Po godzinie 14:00 w tym artykule opublikujemy arkusz CKE z zadaniami oraz proponowane odpowiedzi.

📢 Jeden z najgłośniejszych krakowskich spektakli będzie transmitowany na żywo Teatrze Telewizji Aby się dostać na ten spektakl, trzeba upolować bilety. "1989" to prawdziwy hit Teatru Słowackiego, o czym świadczą tłumy na spektaklach, recenzje krytyków i widzów. Wszyscy, którzy od kasy wciąż odchodzą z kwitkiem, będą mieli okazję zobaczyć głośny spektakl w Teatrze Telewizji 27 maja, o godz. 20.00. 📢 Przygotowania do przebudowy drogi krajowej numer 94 w Olkuszu nadal trwają. Wycinka drzew postępuje. Zobacz zdjęcia W Olkuszu trwają przygotowania do wielkiej przebudowy drogi krajowej numer 94. Obecnie prowadzona jest wycinka drzew i krzewów, które rosną przy poboczach „starej czwórki” oraz prace geotechniczne. Kolejnym krokiem ma być rozpoczęcie prac rozbiórkowych.

📢 Nowy budynek i zmieniona lokalizacja kasy biletowej TPN w Kuźnicach Do nowego budynku przeniosły się osoby pracujące w punkcie wejścia na teren TPN. Turyści są zachwyceni, ale miejscowi mówią, że kasy straciły swój regionalny klimat.

📢 Cisza, brak tłumów i dym z papierosów. W Tatrach można złapać oddech, ale nie zawsze ZDJĘCIA Na Nosalu od poniedziałku do piątku jest niewielu turystów. Niestety szczyt wygląda i pachnie jak wielka palarnia papierosów. 📢 Volvo w Krakowie zajmie biurowce Brain Park. Będzie zatrudniać W ramach największej w tym roku transakcji biurowej w Krakowie firma Volvo Tech Hub zajmie aż 10 tys. mkw. powierzchni w Brain Park. W krakowskim centrum technologicznym pracuje już 150 osób, a w nowej siedzibie Volvo zatrudni docelowo ponad pół tysiąca osób i istotnie zwiększy swoją widoczność w stolicy Małopolski. To czwarty taki hub technologiczny Volvo na świecie, pozostałe mieszczą się w Sztokholmie i Lund w Szwecji oraz w Bangalore w Indiach. Pracownicy Volvo Tech Hub wprowadzą się do biurowca Echo Investment u zbiegu al. Pokoju i ul. Fabrycznej we wrześniu br.

📢 Ukryte ogrody Krakowa w centrum miasta. Krupnicza, Karmelicka, Piłsudskiego, Batorego, Senacka O tych pięknych miejscach możecie się nawet nie dowiedzieć, żyjąc w Krakowie przez lata. Są ukryte w oficynach kamienic centrum miasta. Krupnicza 26, Piłsudskiego 12, Batorego 12, Karmelicka 27, Senacka 3 - to adresy w Krakowie gdzie znajdziemy tajemnicze ogrody Krakowa. Zachwycają dbałością o zieleń. Tu czas się zatrzymał. Działają przy tych tajemniczych krakowskich parkach kawiarnie i muzea. 📢 Coraz bliżej do zielonej rewolucji na Rynku Głównym w Krakowie. Politechnika Krakowska zajmie się przygotowaniami do sadzenia drzew Projekt z budżetu obywatelskiego ,,Posadźmy drzewa na Rynku Głównym!” zaczyna się wreszcie materializować. Wczoraj został rozstrzygnięty przetarg na przygotowanie dokumentacji, który wygrała Politechnika Krakowska. Jeśli wszystko dobrze pójdzie to w 2025 roku serce miasta czeka zielona metamorfoza.

📢 Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami pilnie potrzebuje wolontariuszy. Potrzebne też wsparcie finansowe. Chorych zwierząt przybywa Nigdy nie jest łatwo poprosić o pomoc, jednak oni nie proszą o nią dla siebie tylko dla swoich podopiecznych. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ogłosiło nabór. Poszukiwani są wolontariusze, którzy będą pracować w biurze KTOZ przy Floriańskiej 53 lub też w azylu przy ul. Rybnej 3. Wolontariat to również udział w akcjach promocyjnych. Form wsparcia, które można świadczyć jest naprawdę wiele: odbieranie telefonów, wydawanie karmy, przyjmowanie interwencji, spacerowanie z psami, oswajanie zwierząt ze smyczą i kagańcem, sprzątanie boksów i co równie ważne - zabawa i obecność w życiu zwierząt. To jednak nie wszystko. KTOZ prosi również o inną formę wsparcia, bez której ciężko jest świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym.

📢 Matura 2024: Arkusz CKE i odpowiedzi angielski rozszerzony. Jaki był egzamin? Mamy arkusze i odpowiedzi Dostępne są już oficjalne arkusze CKE matury rozszerzonej z języka angielskiego 2024. Maturzyści punktualnie o godzinie 9:00 rozpoczęli egzamin, który trwał 150 minut. Podczas egzaminu zmierzyli się z czterema rodzajami zadań egzaminacyjnych. Jak wyglądały i jakie są wrażenia uczniów? Poniżej podajemy szczegóły. Rozwiązania znajdziecie w opisie pod zdjęciami. 📢 Służby w Małopolsce przygotowane na powódź i podtopienia. "Musimy się liczyć z ekstremalnymi zjawiskami" Jeżeli wystąpią podtopienia lub zagrożenia powodziowe, służby na terenie województwa małopolskiego są gotowe do podjęcia działań - zapewnił w poniedziałek po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wojewoda Krzysztof Jan Klęczar. Uczestnicy spotkania zaznaczali, że było ono planowane, służyło sprawdzeniu gotowości, miało charakter prewencyjny. Jednak z długoterminowej prognozy wynika, że przygotowanie na podtopienia i powodzie w Małopolsce pogoda może przetestować już nawet w przyszłym miesiącu.

📢 Legenda w Piwnicznej ożyła na nowo. Góra Kicarz gotowa dla turystów. Alejki, pomosty, taras widokowy oraz grota z olbrzymem i skarbem Piwniczna-Zdrój to uzdrowisko, które dzięki nowym inwestycjom turystycznym zaczyna na nowo budować swoją pozycję i cieszysz się zainteresowaniem turystów. Mowa tu przede wszystkim o zagospodarowaniu legendarnej góry Kicarz i Parku Zdrojowego. Atrakcje tam powstałe cieszą oko i zachęcają do spacerów. Jest grota ze skarbem i olbrzymem, pięć alejek prowadzące na szczyt a po drodze kolorowe motyle oraz punkty widokowe m.in. na Dolinę Popradu. Inwestycja została już zakończona. 📢 Połączyła ich Krynica-Zdrój. Najbarwniejsza para z "Sanatorium miłości" zaręczyła się w uzdrowisku? Janina i Tadeusz w finałowym odcinku Przed nami finał 6. sezonu "Sanatorium miłości". Na uczestników oprócz balu czekają jeszcze inne atrakcje. W ostatni dzień Tadeusz zaprosi Janinkę na romantyczną randkę dorożką po tych miejscach w Krynicy-Zdroju, które para darzy sentyment. Kobieta podczas tej przejażdżki wyjawi mężczyźnie, że ma wobec niego bardzo konkretne plany. Czy doszło do zaręczyn?

📢 Skarby MPO Kraków. Takie cuda uratowano w lamusowni przy Nowohuckiej. Śmieci, które stały się zabytkami W lamusowni MPO Kraków przy Nowohuckiej niejeden z nas wyrzucał gruz, stare meble i materace, czy zepsuta pralkę lub lodówkę. Zawoził też niepotrzebne książki, makulaturę, zużyte urządzenia elektroniczne. Wszystko trafia do kontenerów i idzie na odzysk. Wszystko? Niekoniecznie. W lamusowni powstało coś w rodzaju... muzeum, muzeum cenny skarbów, reliktów przeszłości. Odwiedziliśmy z aparatem tę nietypową ekspozycję. 📢 Koniec „betonowej pustyni” w centrum Olkusza. Niebawem na rynku Srebrnego Miasta pojawią się nowe drzewa i nie tylko. Zobaczcie wideo Mieszkańcy Olkusza często zwracają uwagę, że rynek Srebrnego Miasta jest „betonową pustynią”, na której w upalne dni nie da się wytrzymać. To ma ulec zmianie. Jak zapowiedzieli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Olkusz jeszcze w tym roku w „sercu miasta” pojawią się nowe drzewa, elementy małej architektury i nie tylko. Całe przedsięwzięcie ma kosztować około 2,7 miliona złotych.

📢 Szybka kolej do Krakowa linią nr 104. Trwają prace na odcinku Nowy Sącz - Klęczany, a stacja w Marcinkowicach zmienia swoje oblicze PKP PLK realizują dużą inwestycję wartą kilka miliardów złotych. Przebudowa linii 104 Chabówka - Nowy Sącz ma zapewnić komfortowe podróże pociągiem do Krakowa w godzinę. Na to czekają mieszkańcy regionu, którzy przez lata byli wykluczeni komunikacyjnie. Prace trwają na odcinku Nowy Sącz - Klęczany, w tym także w Marcinkowicach. Tak przebiegają prace. 📢 Trwa rozbudowa Energylandii. Otwarto siódmą strefę rozrywki. Znamy kolejne plany, powstaną nowe atrakcje! Zobacz zdjęcia i wideo Park Rozrywki Energylandia w Zatorze w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia swojej działalności. Za nami największe tegoroczne wydarzenie, czyli otwarcie już siódmej strefy rozrywki - Sweet Valley dedykowanej dla najmłodszych gości parku. Znaleźć tam można m.in. dwa roller coastery. Energylandia nie poprzestaje na tym, ma już kolejne plany związane z rozbudową. Chce być całoroczną atrakcją.

📢 Trwa asfaltowanie odcinka trasy S7 wzdłuż ul. Ujastek Mogilski w Nowej Hucie. Walce utwardzają czarne nitki ekspresówki Asfaltowany odcinek łączy się z gotową już trasą w rejonie mostu kard. Franciszka Macharskiego. W drugim kierunku budowana ekspresówka prowadzi między Zajezdnią Nowa Huta i Grodzkim Urzędem Miasta, gdzie z kolei budowany jest skomplikowany węzeł Grębałów. Prace nad nowohuckim odcinkiem trasy S7 są już na zaawansowanym etapie. 📢 Kraków sprzed lat. Tak wyglądało miasto w latach 90. widziane oczami zagranicznych turystów! Zobaczcie ZDJĘCIA 10.05.2024 Kraków w latach 90. wyglądał zupełnie inaczej, niż ten, który jest nam znany obecnie. W mieście nie było Galerii Krakowskiej, 22-letnie rządy prezydenta Jacka Majchrowskiego miały dopiero nadejść, a Hotel Forum był najlepszym hotelem w Krakowie. Jedna rzecz nie uległa jednak zmianie... Tak jak teraz, tak i wówczas, nasze miasto było chętnie odwiedzane przez turystów z całego świata. Zebraliśmy dla Was najciekawsze zdjęcia, które zrobili. Zobacz Kraków lat 90. oczami turystów!

📢 Wspólna majówka Dody i Pachuta na rowerach. Słoneczną niedzielę spędzili na trasie Velo Dunajec m.in. w Łącku. Zdradził ich pies Doda spędza czas z Dariuszem Pachutem, który pochodzi z Zabrzeży w gminie Łącko. To właśnie tam w słoneczną niedzielę zakochani spędzali czas. Ich rowerową wyprawę relacjonował sportowiec. Choć nie widać na niej piosenkarki, to w kadrze pojawił się uroczy piesek Wolfi, z którym artystka się nie rozstaje. Pachut zdradził też je jeździ na podwójnym rowerze. Pokazał potem kadry ze wspaniałymi krajobrazami znad Dunajca i ścieżki Velo Dunajec w Łącku.

📢 Pierwsza dama Krakowa przyjechała do magistratu na rowerze. Kim jest Anna Miszalska? Czym się zajmuje? Na ślubowanie nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przybył wraz z żoną Anną Miszalską. Oboje przyjechali do urzędu na rowerach. Małżonka prezydenta elekta podczas uroczystości na sali obrad Rady Miasta Krakowa otrzymała kwiaty. Podobnie uhonorowano Barbarę Majchrowską, małżonkę kończącego urzędowanie Jacka Majchrowskiego. 📢 Oto najbardziej denerwujące problemy mieszkańca bloku. Czasem mogą doprowadzić do szaleństwa! Ceny mieszkań wciąż rosną w szaleńczym tempie i nie zanosi się na to, aby ta sytuacja uległa szybkiej zmianie. Średnia cena ofertowa mieszkania z rynku wtórnego w Krakowie wynosi już 17 272 zł/mkw. Dla coraz większej liczby osób własne M pozostaje już tylko marzeniem. Jednak własne mieszkanie w bloku nie zawsze jest spełnieniem marzeń, czasem może prowadzić do rozczarowań i frustracji.

📢 Najlepsze lumpeksy w Krakowie. Oto TOP 10 second handów w mieście według użytkowników Google. Tu można się ubrać modnie i oryginalnie Lumpeksy w Krakowie. Kiedyś wiele osób podchodziło do nich z rezerwą, czy wręcz wstydziło się do nich wchodzić, a dziś to najmodniejszy sposób na shopping - mowa tutaj oczywiście o zakupach w sklepach z odzieżą używaną. Second handy, lumpeksy, ciucholandy czy sklepy vintage - bo tak też są nazywane - obecnie cieszą się gigantyczną popularnością, zwłaszcza wśród młodych dziewczyn, szukających oryginalnych, często markowych ubrań z dobrych materiałów i w przystępnej cenie. W Krakowie lumpeksów nie brakuje. Które są jednak najbardziej warte uwagi? Oto TOP 10 najwyżej ocenianych krakowskich second handów według użytkowników Google!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem, ale chętnie wraca w rodzinne strony Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Petera Dinklage'a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? Każdy, kto miał okazję ją poznać przyznaje, że to bardzo serdeczna i otwarta osoba.

📢 Najpiękniejszy dwór w Małopolsce jest nad Jeziorem Rożnowskim. Zajrzeliśmy do środka, wnętrza nadal robią wrażenie. Obiekt na sprzedaż Dwór w Rożnowie z XIX w. już jakiś czas temu został wystawiony na sprzedaż. Obiekt należał do rodziny Stadnickich. Na ścianach zachowały się malowidła, w tym siedem widoków Paryża. Budynek od 1997 roku pozostaje w prywatnych rękach, a właściciel postanowił wystawić go na sprzedaż. Zabytek na co dzień jest niedostępny, ale w ramach „Przyjacielskiego sprzątania Dworu w Rożnowie” każdy mógł zobaczyć jak wygląda. Mamy zdjęcia. 📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 29.04.2024 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek 2024 roku. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa. 📢 Prezydent Nowego Sącza ma wyczucie stylu. Ludomir Handzel do pracy ubiera nie tylko garnitur. Zobacz inne jego "stylówki" Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel lubi modnie się ubierać. Nie boi się mocnych kolorów, dlatego często można zobaczyć go w koszuli w kolorze fuksji, czy różnym odcieniu niebieskiego. Przy oficjalnych okazjach paraduje w dobrze skrojonym garniturze i pod krawatem. W mniej oficjalnych sytuacjach można go zobaczyć w modnych kraciastych marynarkach, gustownych kurtkach i dżinsach. Czasem nawet pozwala sobie na krótkie spodenki i T-shirty. Co sądzicie o "stylówkach" prezydenta Nowego Sącza?

📢 Studia w Krakowie. TOP 10 najdroższych kierunków studiów w Krakowie. Ceny zwalają z nóg! Wraz ze zbliżającym się czasem matur, absolwenci szkół średnich stają przed ważnym wyborem. Wyborem studiów, a tym samym - swojej zawodowej ścieżki. Jaki kierunek wybrać? Studia dzienne czy zaoczne? Na prywatnej czy publicznej uczelni? I co ważne - jak prezentują się koszty nauczania? Okazuje się jednak, że te są wyższe niż się spodziewaliśmy, a najdroższe studia w mieście kosztują tyle, co nowy samochód! Zobacz TOP 10 kierunków, których ceny zwalają z nóg!

