Kraków. Osiedle Imbramowskie stanie na Prądniku Białym. Obok placu targowego i biurowców

Nowe osiedle na Prądniku Białym w Krakowie wciska się między plac Imbramowski, starą zabudowę dzielnicy i wysokie biurowce. Pierwsze co przychodzi do głowy to czy mieszkańcy, który wyjadą swoim autami z podziemnych garaży nie dokorkują jeszcze bardzie już stojącej w korkach okolicy.

Andrzej Banaś/TDJ Estate