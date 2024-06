Symbol Krakowa w... niesymbolicznej cenie! Ile trzeba już zapłacić za obwarzanka? Zobacz!

Ideą tego dnia jest podkreślenie związku obwarzanka z naszym miastem i pokazanie, że to coś więcej niż uliczna przekąska. „Obwarzanek Day” to krakowski odpowiednik Tłustego Czwartku i amerykańskiego Pretzel Day, który w USA jest świętem narodowym, obchodzonym 26 kwietnia. Tego dnia wszyscy Amerykanie zajadają się preclami, pokazując swoją miłość do tej przegryzki.

Nazwa obwarzanek związana jest z procesem jego produkcji, a dokładniej z obwarzaniem, czyli zanurzeniem we wrzącej wodzie, co ma miejsce zanim trafi on do pieca. Zanurzenie obwarzanków we wrzątku powoduje zatrzymanie pracy drożdży. Dzięki temu obwarzanek zachowuje swój kształt, jest miękki w środku i chrupiący z zewnątrz.

W 2010 r., decyzją Komisji Europejskiej, obwarzanek krakowski został wpisany do Rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Specyfikacja Obwarzanka Krakowskiego ściśle określa jego kształt, wagę oraz proces wytwarzania, a certyfikat mogą uzyskać piekarze wyłącznie z miasta Kraków oraz powiatów krakowskiego i wielickiego.

Tradycyjnie wytwarzany obwarzanek krakowski to dzieło ludzkich rąk. Piekarz formuje pierścień skręcając dwa wałki ciasta wokół dłoni i zacierając o stół. Sprzedawany z charakterystycznych wózków, jest najsmaczniejszy zaraz po wypieczeniu. Warto pamiętać, że autentyczny obwarzanek na odwrocie ma charakterystyczne podłużne ślady po pieczeniu na ruszcie.