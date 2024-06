Doda na urlopie z Dariuszem Pachutem, ale to nie all inclusive! Jej partner chce zdobyć kolejny wodospad, tym razem w Szwajcarii. Zdjęcia

- Dotarłem do Camping Rutti Stechelberg. To tylko 1400km. Pogoda mocno wodospadowa czyli deszcz i temperatura około 10 stopni miało być tak ciepło i sucho. Jutro dojeżdża reszta ekipy @oshee_slide_challenge i zaczynamy przygotowywać się do zjazdu z Mattenbachfall o wysokości 840 m (choć niektórzy sądzą, że jego wysokość to aż 930m). Mam nadzieje, że pogoda niebawem się poprawi, temperatura wzrośnie i będziemy mogli rozpaczać kolejną część naszego projektu Korony Wodospadów…! - napisał Dariusz Pachut na swoim Instagramie.