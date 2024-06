Rok od otwarcia wielkiej kolejowej inwestycji. Dzięki niej zmienił się potencjał transportowy Krakowa

Po oficjalnym otwarciu inwestycji prowadzono jeszcze prace związane z budową nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki (oddano go we wrześniu) i do końca roku przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką. Jeszcze w tym roku wykonywano roboty porządkowe w sąsiedztwie nowych kolejowych obiektów.

Spektakularne otwarcie największej inwestycji kolejowej w Krakowie za ponad 1,2 mld zł miało specjalną aranżację. Czekano do zachodu słońca, aby można było zastosować efekty specjalne.

W ramach projektu "Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej" powstała dodatkowa, druga para torów aglomeracyjnych na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów, a także dodatkowy tor na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów. Układ torowy rozbudowano z myślą o rozwoju połączeń aglomeracyjnych.

Inwestycja objęła również budowę przystanku kolejowego Złocień (przy ul. Złocieniowej). W rejonie Hali Targowej przy ul. Grzegórzeckiej powstał przystanek Kraków Grzegórzki, który został ukończony we wrześniu 2023 r.