Komunikacja miejska w dawnym Krakowie. Zobacz, jak kiedyś podróżowało się po mieście [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Warunki podróżowania transportem miejskim po Krakowie blisko 100 lat temu, mimo wszystkich swoich niedogodności, miały jednak swój niepowtarzalny urok. Tramwajem można było dojechać bezpośrednio na Rynek Główny, co dziś jest już nie do pomyślenia. Co prawda kilka lat temu wrócił pomysł, aby po ulicach zabytkowego Starego Miasta poruszały się małe autobusy, jednak do dzisiaj taka komunikacja nie została uruchomiona.