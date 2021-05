Pociągiem w godzinę z Oświęcimia do Krakowa. Pasażerowie czekają na zakończenie remontu linii 93. Poślizg w remoncie wiaduktów [ZDJĘCIA]

Pociągiem w godzinę z Oświęcimia do Krakowa. Pasażerowie czekają na zakończenie linii kolejowej 93. Na razie wożą ich autobusy

Pasażerowie nie mogą doczekać się zakończenia modernizacji linii, bo to oznaczać będzie, że pociągi będą mogły jeździć tą trasą zdecydowanie szybciej. Obecnie podróż z Oświęcimia do Krakowa zajmuje niespełna dwie godziny. W PKP zapowiadają, że po zakończeniu prac czas podróży potrwa w granicach jednej godziny.

- Mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej, bo to będzie wielka oszczędność czasu - dodaje Marzena Góra, która podróżuje do Krakowa do pracy.

Przedsmak tego, jak szybka można podróżować pociągiem mają pasażerowie kursujący pomiędzy Trzebinią a Krakowem. Najszybsze połączenia na tej trasie trwają zaledwie 27 minut - a to naprawdę szybko. W latach 90-tych jechało się najszybciej ok. 40 minut, a przed remontami o kilka minut dłużej, bo stan torów był coraz gorszy.