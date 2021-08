Podhale. Będzie nowa "chyżnianka'. Powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku

- W ramach studium mają zostać przedstawione warianty wytyczenia nowej drogi - zaznacza Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA. Ma ono być gotowe pod koniec 2021 roku.

Na razie wiadomo tyle, że będzie to droga w zupełnie nowym śladzie. GDDKiA planuje, że będzie miała klasę drogi GP, czyli główna ruchu przyspieszonego. Będzie składała się z czterech pasów - po dwa pasy w każdym kierunku. Wiadomo, że zajmie dość sporo terenu. Każdy pas ma liczyć po 3,5 metra, do tego pas awaryjny (2,5 metra), a także pobocze (1,5 metra z każdej strony). Samochody mają się poruszać po niej z prędkością do 110 kilometrów na godzinę. Do wybudowania jest 35 kilometrów.