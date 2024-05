Co Sądecczyzna zyskała dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej? Oto ważniejsze inwestycje ostatnich 20 lat

Nowy Sącz dzięki środkom z UE zmienił się nie do poznania

Dokładnie 1 maja 2024 roku mija 20 lat od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Stając się częścią wspólnoty nasz kraj musiał dostosować się do przepisów obowiązujących w UE i dołożyć się do wspólnego budżetu. Środki te następnie są rozdzielane w formie dotacji nie tylko inwestycji publicznych ale też prywatnych. Bilans wpłat, a wypłat jest dla Polski korzystny. Przez ostanie 20 lat większość realizowanych inwestycji, także na poziomie lokalnym, była realizowana dzięki pozyskaniu środków z UE. Widać to także w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie. Nie ma miejscowości, gdzie nie znajdzie się choć jedna tablica informująca o tym, że to konkretne zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu unijnej dotacji.

- Wejście Polski do Unii Europejskiej to był skok cywilizacyjny. Spłynęły do nas środki, bez których nie udało by się nam zrealizować nawet połowy z tych inwestycji i projektów tzw. miękkich, które realizujemy od 20 lat – podkreśla Leszek Zegzda, były marszałek województwa małopolskiego z Nowego Sącza, a w 2004 roku radny wojewódzki. - Dokonała się wręcz zmiana epokowa. Dla mnie osobiście najważniejsze dla regionu inwestycje to te, w których po części miałem swój udział, jak budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, przebudowa Sokoła, czy kilometry ścieżek rowerowych oraz nowych dróg.