Podhale. Bracia pokłócili się, a potem jeden dźgnął drugiego i uciekł. Udało się go zatrzymać

Do rodzinnej awantury doszło w czwartek w miejscowości Pyzówka (gm. Nowy Targ) na Podhalu. - Do zdarzenia doszło w trakcie kłótni rodzinnej – mówi asp. Dariusz Machaj z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. W pewnym momencie starszy z braci wyciągnął nóż i ugodził nim młodszego brata.

Napastnik następnie uciekł z domu. Młodszy brat trafił do szpitala w Nowym Targu. Żyje. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyźni pokłócili się w trakcie spożywania alkoholu. Policja nie podaje jednak o co dokładnie poszło. Wiadomo za to, że wydarzyło się to w domu rodzinnym panów, gdy jeden z nich przyjechał w odwiedziny z innej miejscowości.

- W nocy z czwartku na piątek policjantom udało się odnaleźć i zatrzymać napastnika. Mężczyzna został zauważony w tej samej miejscowości – mówi Dariusz Machaj. Policja nie podaje, gdzie ukrywał się mężczyzna.