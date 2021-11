Podhale. Imprezy, bale i zabawy oraz koncerty. Szykują się huczne andrzejki w tym roku

Andrzejki to kiedyś był czas wróżb i zabobonów. W dzisiejszych czasach to przede wszystkim świetna okazja do tańców i hucznych zabaw przed zbliżającym się adwentem.

Kiedyś wróżby andrzejkowe miały charakter matrymonialny. Były przeznaczone tylko na niezamężnych dziewczyn poszukujących swojej drugiej połówki. W Polsce obchodzone w noc z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja. Tradycja andrzejkowych wieczorów sięga zamierzchłych czasów. Pierwsze pisemne wzmianki o tym święcie pochodzą z XVI wieku. Obrzędy z nimi związane daleko wykraczają poza znane nam lanie wosku i tańce. Kilkadziesiąt lat temu wszystkie polskie dziewczęta na wydaniu wiedziały, że w imieniny św. Andrzeja mają szansę dowiedzieć się, jak ułoży im się życie uczuciowe.

O ile dziś to walentynki uważamy za święto zakochanych, to kilka dekad temu to św. Andrzej patronował pragnącym zamążpójścia pannom, zaś patronką chętnych na ożenek kawalerów była św. Katarzyna (4 listopada). Z biegiem czasu andrzejki wchłonęły obchody katarzynek, a chłopcy zaczęli świętować razem z dziewczętami.