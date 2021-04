Podhale. Jest "Hajs dla młodych". Młodzi przedsiębiorcy mogą dostać 23 tys. zł bezzwrotnej dotacji

- Program dedykowany jest osób , które mają już 18 lat, ale nie przekroczyły 29 roku życia lat, a ponadto nie mają pracy, ale za to mają pomysł na biznes. Każdy kto zakwalifikuje się do programu otrzyma wsparcie w wysokości 23 tys. zł, oraz pomostowe w wysokości 1300 zł miesięcznie wypłacane przez pół roku. W ramach programu zapewniamy także dodatkową pomoc w postaci szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, tak by mógł samodzielnie poprowadzić działalność gospodarcza - mówi relacjonuje Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Dotacja można otrzymać na każdy rodzaj biznesu, nie ma sprecyzowanych wymogów co do tego. Ważne żeby taka działalność była prowadzona przez 12 miesięcy. Inaczej biznesmen będzie musiał zwrócić dotacje. Dlatego już na etapie pisania wniosku o wsparcie, osoby otrzymają pomoc od doświadczonych biznesmenów, tak by ocenić czy jest szansa na utrzymanie firmy i jej rozwój.