Podhale. Nie żyje 19-latka, która uczestniczyła w wypadku samochodowym w Łopusznej

Do wypadku doszło w niedzielę na drodze wojewódzkiej nr 969. Zderzyły się tam dwa osobowe samochody - audi i dacia. W wyniku zderzenia ranne zostały cztery osoby. Najbardziej ranna została pasażerka daci. 19-letnia kobieta została zabrana do szpitala w Nowym targu. Tam jednak zmarła. To mieszkanka Tymbarku.

Policja wyjaśnia dokładnie okoliczności wypadku.