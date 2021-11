Podhale. Pijany 21-latek wjechał motorem w koparkę. Ma poważne obrażenia nogi

Do zdarzenia doszło ok. godz. 21.40. Wtedy to policjanci zakopiańskiej drogówki skierowani zostali do miejscowości Bustryk, gdzie jak wynikało ze zgłoszenia kierujący motocyklem crossowym jadący z nadmierną prędkością zderzył się z zaparkowaną na poboczu koparką.

- Okoliczności przedstawione w zgłoszeniu brzmiały dramatycznie. Policjanci już po chwili byli na miejscu, gdzie wspólnie ze strażakami uczestniczyli w akcji ratunkowej. Po zabezpieczeniu poszkodowanego przez służbę medyczną policjanci zajęli się wyjaśnianiem okoliczności wypadku - informuje asp. sztab. Roman Wieczorem, rzecznik zakopiańskiej policji.

Szybko okazało się, że oprócz nadmiernej prędkości przyczyną wypadku jest również wypity wcześniej alkohol. 21-latek z powiatu tatrzańskiego miał go w organizmie ponad 1,3 promila.

- Zapewne te czynniki wpłynęły na to, że chwilę po tym jak wyprzedził samochód stracił panowanie na motorem doprowadzając do kolizji z zaparkowaną na poboczu jezdni koparką. Siła uderzenia była tak duża, że części motocykla zostały rozrzucone nawet kilkadziesiąt metrów dalej - dodaje policjant.