Podhale. W Zakopanem brakuje węgla, składy świecą pustkami. Tam gdzie jeszcze jest, jego cena zwala z nóg. Tworzą się listy kolejkowe

Największe problemy w regionie ma Zakopane. Na popularnym składzie węgla pod Giewontem słyszymy tekst, jak za czasów PRL:

- Na razie nic nie wiemy, ani tego kiedy będzie i jaka będzie nowa cena - informuje pracownik firmy. Można kupić kilka worków ekogroszku, ale nie mam szansy na większa ilość, by zrobić sobie zapas na zimę. Dostawa - jak się już pojawi - to trafi do osób, które się zapisały na listę. Rozdysponowane jest już 70 ton węgla, które ma dopiero dotrzeć pod Giewont.

Tam, gdzie trochę węgla jest, jego cena może powalić na ziemię nawet największego twardziela. Tona tzw. węgla kostki to 1500 zł. A to i tak tanio. W Szczawnicy za ten sam węgiel zapłacimy już 1800 zł za tonę. I już są chętni zapisani na 5 ton tego opału.