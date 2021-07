Podhale. Wybory góralskiej miss w Białym Dunajcu. Młode góralki walczyły o tytuł najśwarniejszej. Tańczyły, śpiewały i... ścieliły łóżko

Tegoroczne wybory odbywają się w Karczmie u Furtoka w Białym Dunajcu.

Dziewczyny, jak co roku muszą zmierzyć się z rozmaitymi konkurencjami codziennymi i odświętnymi. Nie da się przeprowadzić konkurencji związanych np. z pracami na gospodarstwie, jakie były w czasach przed pandemią. Wybory bowiem odbywają się w karczmie, a nie pod gołym niebem. Wszystko z uwagi na wciąż obowiązujące obostrzenia związane z pandemią. Ale za to dziewczyny popisują się umiejętnościami wiązania kierpców czy gorsetu, podszywaniem spódnicy, słaniem łóżka. A do tego są sprawdzane z wiedzy o regionie, gwarze góralskiej, jak również będą musiały wykazać się śpiewem i tańcem góralskim

- mówi Helena Buńca.

Najśwarniejsa góraleczka to nie tylko dziewczyna urodziwa. - U nas mówi się, że to taka do tańca i do różańca. Musi umieć się ładnie ubrać, odezwać tak, by chłop się jej nie wstydził, gdy gdzieś pójdą. Ale musi być także zaradna, umieć zadbać o dom. Także taka dziewczyna, która na różnych polach sobie świetnie poradzi. Na szczęście u nas na Podhalu takich dziewczyn nie brakuje - mówi Helena Buńda.