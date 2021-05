Podhale. Wystartowała ogólnopolska kampania „Łączą nas drzewa”. Polega na sadzeniu drzewek

Akcja „Łączą nas drzewa” została zainicjowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Lasami Państwowymi. Drzewa to jeden z podstawowych elementów zielonej infrastruktury, zaspokajający liczne potrzeby, dlatego celem kampanii jest skoncentrowanie uwagi wszystkich Polaków na ich roli w otaczającym nas świecie.

- Przyroda to spuścizna, którą odziedziczyliśmy po przodkach i którą przekażemy kolejnym pokoleniom. Wyrazem naszej troski o tą spuściznę jest sadzenie drzew i dbałość o nie, dlatego pokażemy, że łączą nas drzewa – mówił Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa który również pojawił się w Szaflarach, by sadzić drzewka.

Pomysłodawcą akcji zainaugurowanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę w Międzynarodowy Dzień Lasów jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a cały projekt współtworzą i Lasy Państwowe. – W tym zakresie nieprzypadkowo działamy wspólnie z Lasami Państwowymi – mówił Edward Siarka. - Instytucja ta od wielu lat zabiega o to, by lesistość w Polsce stale wzrastała. Obecnie stanowi około 30 proc. powierzchni naszego kraju, a to pozycjonuje nas w czołówce państw europejskich. Docelowo chcemy, by w 2050 roku zalesienie Polski osiągnęło 33 proc.