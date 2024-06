Podłęże- Piekiełko coraz bliżej. Ruszyły prace na odcinku Klęczny-Limanowa, gdzie powstanie najdłuższy w kraju tunel

Modernizacja linii kolejowej „Podłęże-Piekiełko” to obok budowy „Sądeczanki” jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w regionie.

Po jej zakończeniu, czas przejazdu między Krakowem, a Nowym Sączem skróci się do około godziny. Przyczyni się też do rozwoju kolei w regionie, a co za tym idzie wzrostu znaczenia tego środka transportu. Pociągi w założeniu mają rozpędzać się do ponad 160 km na godzinę, co ma przyczynić się do skrócenia czasu podróży między jednymi z najważniejszych miast w Małopolsce.

Inwestycja realizowana jest etapowo, a jednym z nich jest modernizacja linii kolejowej między Nowym Sączem, a Chabówką. Dzięki rozpoczętym pracom na linii nr 104 możliwy będzie powrót pociągów po wieloletniej przerwie i zwiększenie dostępu do kolei. Plac budowy między Klęczanami, a Limanową został już przekazany wykonawcy.

Kompleksowa modernizacja linii kolejowej nr 104, na odcinku Limanowa – bocznica Klęczany potrwa zgodnie z założeniem 31 miesięcy. Tory w znacznej części poprowadzone zostaną w nowym śladzie, z uwzględnieniem tunelu kolejowego, który skróci czas przejazdu na tej trasie. Dotychczasowy przebieg linii kolejowej natomiast ma zostać zagospodarowany przez lokalne samorządy z korzyścią dla regionu.