360 mln zł na przebudowę trasy kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec. Linia zyska nowy standard. Jest umowa na inwestycję

Trasa kolejowa Sucha Beskidzka – Żywiec jest fragmentem linii nr 97 Skawina – Żywiec. Małopolski odcinek linii nr 97 między Skawiną a Suchą Beskidzką został już przebudowany. Efektem prac jest lepszy standard w podróżach regionalnych oraz dalekobieżnych koleją, m.in. na Podhale.

Teraz będzie kontynuowana modernizacja. Obejmie trasę, łączącą województwo małopolskie ze śląskim, tj. między Suchą Beskidzką a Żywcem.

- Dzięki inwestycji poprawimy jakość komunikacji kolejowej w tej części regionu. Sprawimy, by ta linia kolejowa położona w malowniczym terenie południowej Polski stała się atrakcyjniejsza dla pasażerów. Dla mieszkańców powiatów suskiego i żywieckiego oznacza to również dogodniejsze możliwości dojazdu do pracy i szkoły, m.in. w Krakowie. Dla turystów – nowe, ciekawsze oferty podróży ze stolicy Małopolski w Beskid Żywiecki, a z województwa śląskiego pod Tatry - informuje Dorota Szalacha, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.